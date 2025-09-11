أدب وعلم وفنون .. رحلة من الورق إلى العالم بمعرض الرياض للكتاب

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر .

يعتبر المعرض أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المملكة والعالم العربي، حيث يجمع بين دور نشر محلية وعالمية ويوفر منصة فريدة لصناعة النشر والترجمة والأدب.

المعرض يتضمن برنامجًا غنيًا بالفعاليات، مثل الندوات الفكرية، الحوارات المفتوحة، وورش العمل المتخصصة، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.

كما يخصص جناحًا لدعم المؤلفين السعوديين، إضافة إلى ركن للأطفال يقدم محتوى تفاعليًا يُعزز حب القراءة لديهم.

أبرز الفعاليات الثقافية

يتخلل المعرض عدد من الفعاليات المميزة، منها:

- مسابقة الخط العربي التي تُقام في مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بمشاركة خطاطين محليين ودوليين.

- جلسات توقيع كتب، وأمسيات أدبية، وورش عمل للناشرين والكتّاب.

- أنشطة خاصة للأطفال ومساحات تفاعلية تناسب جميع الأعمار.

تنظيم ورؤية

المعرض تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة ثقافية عالمية، مع توقع حضور أكثر من مليون زائر.

فرصة للناشرين والقرّاء

يُعد المعرض منصة مثالية لدور النشر لاستعراض أحدث إصداراتها، وللقرّاء لاكتشاف عوالم ثقافية جديدة في بيئة غنية بالتنوع والإبداع.