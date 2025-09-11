الأمم المتحدة: الهجوم الذي تبنته إسرائيل يمثل انتهاكا لسيادة قطر

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اليوم الخميس أن الهجوم الذي تبنته إسرائيل يمثل انتهاكا لسيادة قطر.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الهجوم الإسرائيلي ضد قطر ودعا لاحترام سيادة الدول.

وقالت دكارلو إن النزاع في غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمر القطاع، مضيفة أن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على إنهاء النزاع في غزة.

وأشارت إلى أن الحلول الدائمة لأزمات الشرق الأوسط لن تأتي بالحروب.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية فشل الهجوم ونجاة قادة حماس من العدوان على الدوحة.

واتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".