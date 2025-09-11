قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة"
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفوري مع بلاغ العثور على تمساح بالإسكندرية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
الجزائر تُحذر بمجلس الأمن: إسرائيل لا تكتفي بمجازر غزة وتوسع عدوانها

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، اليوم الخميس إن إسرائيل تتصرف وكأن مواثيق الأمم المتحدة غير موجودة.

وأضاف مندوب الجزائر في مجلس الأمن أن إسرائيل لا تكتفي بالمجازر في غزة وتهاجم دول المنطقة، واصفا الهجوم الإسرائيلي ضد قطر بـ"الفعل الطائش".

وأشار بن جامع إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدفع المنطقة للهاوية.

وأشار إلى أن إسرائيل تجر المنطقة والعالم بأسره إلى الهاوية، مؤكدًا أن الهجوم على قطر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وندد بتقاعس مجلس الأمن عن إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والعديد من الدول في المنطقة، مؤكدًا أن صمت المجلس على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا يساهم سوى في تأجيج الفوضى وزيادة العنف في المنطقة.

وأكد أن العنف يولد العنف، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار من خلال الهيمنة العسكرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتمد على الوحشية وتعتقد أن القمع هو قوة يمكن أن تحقق أهدافها.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة أمس الأول الخميس.

وفي السياق نفسه، دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، اليوم الخميس لإبرام صفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين وتنهي معاناة شعب غزة الآن.

وأوضحت أن غزة دمرت بالكامل والوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية، مضيفة أن النزاع في غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمر القطاع، وأن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على إنهاء النزاع في غزة. 

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة صدم العالم ويمثل انتهاكا لسيادة قطر.

وقالت ديكارلو، إن الهجوم الذي تبنته إسرائيل يمثل انتهاكا لسيادة قطر، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي ودعا لاحترام سيادة الدول. 

وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي في قطر يفتح فصلا خطيرا من النزاع المدمر، وأن الحلول الدائمة لأزمات الشرق الأوسط لن تأتي بالحروب.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية فشل الهجوم ونجاة قادة حماس من العدوان على الدوحة.

واتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".

