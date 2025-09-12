وكيل صحة الشرقية يشهد المؤتمر الثاني للتمثيل الغذائي للأطفال

شهد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات المؤتمر الثاني لوحدة التمثيل الغذائي للأطفال التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

وأعرب الدكتور أحمد البيلي خلال كلمته عن سعادته بتواجده في هذا المؤتمر العلمي، مؤكداً أن وحدة التمثيل الغذائي تعد من الوحدات الفريدة بالمحافظة، حيث أنها أول وحدة متخصصة تابعة لوزارة الصحة لعلاج أمراض التمثيل الغذائي للأطفال، وتم إنشائها بمستشفى القنايات المركزي لتقديم الخدمات الطبية للأطفال المصابين بهذه الأمراض النادرة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١، لافتاً إلى أهمية الوحدة لا يقتصر على التشخيص والعلاج فقط، بل يمتد إلى التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي، من خلال ورش العمل التدريبية للأطباء، وحملات التوعية للأمهات حول كيفية التعامل مع أعراض الأمراض الوراثية ومضاعفاتها، بما يضمن الوصول إلى الخدمة الطبية في أسرع وقت، مع الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن اللقاءات العلمية والمؤتمرات الطبية تمثل أهمية كبيرة في تطوير الخدمة الصحية ونقل الخبرات بين الأطباء، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين.

وقدم الدكتور محمد عبدالعزيز الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على دعمه المتواصل لمنظومة رعايات الأطفال والحضانات، ودعم الوحدة المتخصصة للتمثيل الغذائي بمستشفى القنايات المركزي، موضحاً أن المؤتمر الحالي جاء لافتتاح مرحلة جديدة من العمل العلمي والعملي، تشمل التدريب، والتثقيف، وإطلاق حملات توعية للأطباء والأمهات، بما يساهم في وقاية الأطفال من الأمراض المؤثرة على النمو الحركي والذهني، تحت شعار «معاً من أجل طفل أصح.. وغد أفضل».

وقامت الدكتورة وسام عبدالمنعم بعرض فيديو تسجيلي عن نشاط وإنجازات الوحدة خلال العام الماضي، وكذلك تفاصيل الخدمات التي تقدمها الوحدة بمستشفى القنايات المركزي، مؤكدة أن الوحدة تمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بالشرقية، حيث توفر خدمات طبية متخصصة للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، بجانب إطلاق العديد من الفعاليات العلمية والتوعوية والتدريبية للأطباء وأسر المرضى، بما يضمن تحسين فرص التشخيص المبكر والعلاج السليم.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن وحدة التمثيل الغذائي للأطفال بمستشفى القنايات المركزي، تضم ٣ أسرة عناية مركزة للأطفال، وعدد ٣ حضانات، و٣ أسرة داخلي، بالإضافة إلى عيادة خارجية متخصصة في أمراض التمثيل الغذائي، تستقبل الحالات الحرجة وتتعامل مع المضاعفات المختلفة، مشيراً إلى أن الوحدة ستطلق حملات توعية موسعة لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمة الطبية المطلوبة.