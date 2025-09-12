قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شئون البيئة بالشرقية تستوفي اشتراطات الموافقة على إنشاء شبكات المحمول

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية و محطات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية و كذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات  محافظ الشرقية كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة بفحص (196) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على (194) مشروع  بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية وإستيفاء (2) مشروع لحين توافر الإشتراطات المطلوبة ، بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لعدد (4) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (4) منشآت(مستشفى –سوبر ماركت  - مخبز) فضلاً عن فحص (86) شكوى بيئية للمواطنين ، بالإضافة للتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

ولتحسين خدمات الإتصالات والإنترنت قامت لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول  بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام  بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (8) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (بلبيس –القنايات -الإبراهيمية – الحسينية -مشتول السوق ) و تمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية طبقاً للبروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات – وزارة الصحة والسكان – وزارة البيئة) ومنها :

* أن ينشأ البرج على سطح خرساني

*  وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية

*  عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل،  لعدم  التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

