صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

أكد الدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام، والذي نظمته إدارة المستشفى والإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بقاعة الاحتفالات بنادي ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور سيد فرج أستاذ بجامعة الزقازيق والمشرف الفني على وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى ورئيس المؤتمر، والدكتور عاطف جودة وكيل نقابة الأطباء بالشرقية، والدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، والدكتور ياسر أمين رئيس قسم، والدكتور حسام عطية مدير وحدة القسطرة ومدير ومنظم المؤتمر، إلى جانب نخبة من الأساتذة بجامعة الزقازيق وجامعة الأزهر والتأمين الصحي ومستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأعرب الدكتور أحمد البيلي عن سعادته بتواجده في هذا المحفل العلمي، مؤكداً أن أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، بما يساهم في تطوير المنظومة الصحية، مشيداً بالتعاون المثمر بين جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية، وفرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بمحافظة الشرقية، ومؤكداً أن هذه المؤتمرات العلمية تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتطور الملحوظ لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام، وخاصة وحدة جراحات القلب المفتوح ووحدة القسطرة القلبية، والدور الحيوي الذي قامت به خلال الفترة الأخيرة في إنقاذ العديد من حياة المرضى، مؤكداً أن هذه النجاحات تأتي نتيجة تكاتف جهود الكوادر الطبية والعمل بروح الفريق الواحد، وكذلك الدعم المستمر من الوزارة للمنظومة الصحية بالشرقية.

وأشار الدكتور حسام عطية استشاري القلب والقسطرة ومدير وحدة القسطرة القلبية إلى أنه بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، أعقبه آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات قسم القلب بمستشفى الزقازيق العام خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ حتى سبتمبر ٢٠٢٥، والتي شملت التوسع في إجراء القساطر التشخيصية والعلاجية، وإنقاذ العديد من الحالات الحرجة، بجانب تطوير الخدمة بوحدة العناية المركزة، ووحدة جراحات القلب المفتوح، ووحدة القسطرة، ووحدة آلام الصدر، والإيكو، كما تضمن المؤتمر محاضرات علمية عن حالات القسطرة، وحالات ضعف عضلة القلب، وأحدث طرق العلاج، ألقاها نخبة من الأساتذة الأطباء،

وفي ختام المؤتمر تم إهداء وكيل الوزارة درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده ودعمه المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، كما قام وكيل الوزارة بتكريم بعض الكوادر الطبية المتميزة بالقسم تقديراً لعطائهم وتفانيهم في خدمة المرضى بمحافظة الشرقية.