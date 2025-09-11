قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على 194 مكمورة وفاخورة للقضاء على السحابة السوداء

مكامير فحم
مكامير فحم
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  أن  المحافظة تولى  اهتماما كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة للتأكد من توقف هذه الأنشطة خلال فترة عمل مواجهة السحابة السوداء.

 كما كلف محافظ الشرقية بتشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء  ، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وأوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ، أنه  تنفيذاً لقرار محافظ الشرقية رقم (2876) لسنة 2025  بوقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طوال العام ، تم تشكيل لجنة من إدارة قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومراكز مدن " بلبيس - منيا القمح - ديرب نجم - أبوحماد - الزقازيق "وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية  ، وذلك للتفتيش المفاجئ على  (150 ) مكمورة فحم نباتى و(44) فاخورة وعدد (25) مسبك و(20) مصنع طوب  للتأكد من توقفها عن العمل.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (13) مكمورة فحم عشوائى بمركز بلبيس ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة وتحرير محاضر جنح حيالهم ، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إزالة لمكمورة فحم نباتى عشوائيه بالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية.

ويناشد محافظ الشرقية جموع  المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقها لعدم التعرض للمسائلة القانونية والغرامة والحبس.

الشرقية محافظ الشرقية مكامير الفحم والفواخير ومصانع غير المرخصة

