اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
البابا تواضروس: استضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يدعم صورة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة جامعة الزقازيق قامت المديرية بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور محمود عطية عميد الكلية بإطلاق فاعليات الدورة التدريبية بعنوان " منتجات نحل العسل و قيمتها الطبية والعلاجية " بحضور الدكتور سعد الشكعة أستاذ تربية النحل والدكتورة جميلة شحاته أستاذ الحشرات الإقتصادية وعدد من المهندسين الزراعيين بالمديرية و الإدارات الزراعية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الدورة التدريبية تم التعريف بأهم منتجات نحل العسل و قيمتها الغذائية والعلاجية فى علاج بعض الأمراض مثل الخشونة و علاج الجروح  كالقدم السكرى و نزلات البرد كما تم الحديث عن منتجات نحل العسل المتعددة و أهمها (عسل النحل -  حبوب اللقاح – الغذاء الملكى .البروبوليس – الشمع ) كذلك كيفية انتاج الملكات والطرود لافتا إلى أنه في ختام الدورة تم زيارة منحل الكلية للتعرف العملى على أهم منتجات النحل و خلايا النحل.

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

