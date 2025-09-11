دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة جامعة الزقازيق قامت المديرية بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور محمود عطية عميد الكلية بإطلاق فاعليات الدورة التدريبية بعنوان " منتجات نحل العسل و قيمتها الطبية والعلاجية " بحضور الدكتور سعد الشكعة أستاذ تربية النحل والدكتورة جميلة شحاته أستاذ الحشرات الإقتصادية وعدد من المهندسين الزراعيين بالمديرية و الإدارات الزراعية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الدورة التدريبية تم التعريف بأهم منتجات نحل العسل و قيمتها الغذائية والعلاجية فى علاج بعض الأمراض مثل الخشونة و علاج الجروح كالقدم السكرى و نزلات البرد كما تم الحديث عن منتجات نحل العسل المتعددة و أهمها (عسل النحل - حبوب اللقاح – الغذاء الملكى .البروبوليس – الشمع ) كذلك كيفية انتاج الملكات والطرود لافتا إلى أنه في ختام الدورة تم زيارة منحل الكلية للتعرف العملى على أهم منتجات النحل و خلايا النحل.