مركز معلومات شبكات المرافق بالشرقية يستخرج (16844) شهادة استبيان تراخيص مباني

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى  محافظ الشرقية  بدور مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام لإستخراج (16844) شهادة  إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني منذ مطلع العام الجارى.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية  إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة ، و رصد  أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ، بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن جانبها أوضحت  المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام أن أعمال الإدارة قامت خلال عام 2025 بإعداد وتسليم (16844) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بنسبة إنجاز (93%) وإعطاء (902) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر بنسبة إنجاز (100%) والإنتهاء من  (149) طلب استبيان ضرائب بنسبة إنجاز (100%).

كما تم الإشتراك فى رفع وكشف المرافق العامة لـ ("شارع سعد زغلول - شارع النقراشى" بمدينة الزقازيق  - المدينة المنورة ببلبيس – مشروع أرض الخيول ).

وأشارت إلي أنه يقوم مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام بتأمين أعمال المشروعات الخدمية التى تخدم الأفراد والجهات وعمل قيود الإرتفاع ورفع مشروعات حياة كريمة بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) وذلك لإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

