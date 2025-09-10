صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تنظيم القوافل الطبية العلاجية الشاملة وذلك بالقرى النائية وصرف العلاج اللازم للمرضى لافتاً الى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظاً على صة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس أستمرت يومان " 8 ،9 من سبتمبر الجارى "واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة ، الجراحة العامة ، العظام ، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية ، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على (2179) مريض من أهالي القرية والقرى المجاورة لها ، وصرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (11) حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.