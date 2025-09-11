قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محمد الطحاوي

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 20 كرسي متحرك و100 طرف صناعي علوي وسفلي والذي يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل لذوى الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الإجتماعي بمقر كبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق تحت شعار " خليك طرف في الخير " وبالتعاون مع مؤسسة أيادينا مع بعض للتأهيل وجمعيه أنصار السنة المحمديه بالعاشر من رمضان ومؤسسة نقدر بالعاشر من رمضان ومؤسسة بلاش نستغل بعض بالعاشر من رمضان وجمعية النور والإيمان الخيرية بالقصبي بمركز الحسينية ومؤسسة أولاد الحاج عبد العال بالصوة بمركز أبو حماد ومؤسسة المسلمي ومؤسسة الصحفي للتنمية وجمعية أنصار السنة المحمدية بمركز منيا القمح وكذلك الإتحاد النوعي للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بالشرقية.

أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وذوي القدرات والهمم.

وخلال الإحتفالية حرص المحافظ علي تكريم 5 من ذوي الهمم المتفوقين علميا بمنحهم شهادات تقدير تشجيعا لهم علي الإستمرار في تحصيل العلم والمعرفة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

كما شهدت الإحتفالية قيام محافظ الشرقية بتكريم فريق العمل المشارك في إجراء الأبحاث اللازمة للمستحقين من ذوي الهمم بمنحهم شهادات تقدير تقديرا لتميزهم في العمل الخيري لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانب أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المديرية لا تدخر جهداً في التعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة،لافتا إلي أن المبادرة بدأت منذ شهر ديسمبر 2024 بالتعاون بين مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة وتم عمل زيارات ميدانية للحالات للتأكد من أحقيتهم  بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيراً إلي أن الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية سيتم إجراء الصيانة اللازمة لها بالمجان ومدي الحياه.

أعرب المستفيدون من ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

قدم توفيق حماد رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعى للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بالشرقية نسخه من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديرا لدورة في دعم ومساندة ذوي القدرات والهمم والأسر الأولي بالرعاية وحرصه علي الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وعلى هامش فعاليات الاحتفالية حرص المحافظ علي تفقد دار كبار بلا مأوى وذلك للتأكد من توفير كافة أوجه الرعايه اللازمه والتي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للنزلاء مشيدا بتواجد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق لتنفيذ فعاليات وأنشطة لهم للترويح عنهم وشغل وقت فراغهم .

شارك في الإحتفالية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث واحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد الصادق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأسر المستحقين.

