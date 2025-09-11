غلق وتشميع مركز علاج طبيعي خاص يديره طالب بالزقازيق

أكد الدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية،تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، بقيادة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، وبمشاركة الدكتور أبو الفتوح الشاذلي، والدكتور وليد معتصم، والدكتور أحمد المسلمي، مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق، وبالتنسيق مع مفتشي مباحث التموين بالشرقية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالمحافظة، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق.

وأشار إلي أنه أسفرت الحمله عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص، ويديره طالب بالمخالفة للقانون، حيث كان يتخذ إحدى الشقق كمقر لممارسة نشاطه، دون وجود لافتة، ويستخدمه كمخزن، وبداخله تجهيزات وأدوات طبية، وتبين أن المركز سبق أن وردت بشأنه شكاوى من فرع نقابة العلاج الطبيعي بالشرقية، لقيامه بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، وتقديم خدمات علاجية دون ترخيص قانوني لمزاولة المهنة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق وتشميع المكان بالكامل، وتحرير محضر شرطة بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وطبيب، بالإضافة إلى التحفظ على الطالب وعلى المضبوطات، للعرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الإدارات التابعة للمديرية، مشدداً على عدم التهاون في التصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، ومقدماً الشكر لمفتشي العلاج الحر، ومفتشي مباحث التموين، وهيئة الدواء، ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.