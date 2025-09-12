في ثقافة الشرقية.. بدء عرض "نهاية فاوست"بمهرجان 500 ليلة مسرحية

استضاف قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "نهاية فاوست"، ضمن فعاليات مهرجان "500 ليلة مسرحية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد العرض حضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.

العرض يعد إحدى التجارب النوعية لفرع ثقافة الشرقية، وهو معالجة درامية مستوحاة من نص "دكتور فاوست" للكاتب كريستوفر مارلو، ومسرحية "فاوست" للأديب الألماني يوهان جوته، دراماتورج وإخراج محمد الدرة.

وتدور الأحداث حول العالم الشهير "فاوست" الذي يسعى لتحقيق المتعة المطلقة والتغلب على الموت، فينخرط في رحلة مع السحر واستحضار الأرواح الشيطانية، ترافقه مساعدته "فاكثر" التي تعشقه، في إطار درامي كوميدي ينتهي بمفاجأة غير متوقعة.

العمل بطولة نخبة من الفنانين وهم: محمود رفعت، سهر عثمان، چنى أحمد، جنا فاروق، إلى جانب مشاركة آية لطفي، فرح وفائي، ولقاء محمود، الموسيقى والألحان محمد شحاتة، الاستعراضات وليد المصري، والأشعار والمخرج المنفذ مريم عمر، وتنفيذ الموسيقى محمد أصيل، تصميم الديكور محمد حسن، والتنفيذ محمود عبد الحميد، تصميم الإضاءة محمد ممدوح ونفذها حسين علي وعبد الله أحمد.

وأوضح المخرج محمد الدرة أن العرض يمثل تجربة غير نمطية على مستوى الدراما والصورة، حيث كان الجمهور جزءا من السينوغرافيا ومشاركا في بعض المشاهد، مؤكدا أن نجاح التجربة يعود إلى إخلاص فريق العمل وجهودهم في تجاوز صعوبة هذا النص الكلاسيكي.

وأعرب بطل العرض محمود رفعت عن سعادته بتجسيد شخصية "فاوست"، معتبرا أن اختيار المخرج لفريق العمل بدقة كان سببا رئيسيا في نجاح التجربة. وقد أثنى الحضور على العمل، خاصة من حيث جماليات الديكور والموسيقى وأداء الممثلين.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقدم تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويستمر عرضه مجانا بقصر ثقافة الزقازيق حتى 17 سبتمبر الجاري.



ختام ملتقى الشرق الثاني للفرق الفنية

ووسط إقبال كبير تابع الحضور ختام فعاليات ملتقى الشرق للفرق الفنية في دورته الثانية، والذي نظمه فرع ثقافة الشرقية بعروض فنية متنوعة. تضمنت الفعاليات ورشة رسم للأطفال للفنانة زينب فريد، ثم عرضا لفرقة الشرقية للأراجوز بقيادة مهدي السيد، تلاه استعراضات لفرقة "موهوبين" بفرع ثقافة الشرقية تدريب الكابتن أحمد ماهر، شملت فقرات فنية منها: "يا حلوه ضمي الغلة"، "السبوع"، و"انتباه".

كما قدمت فرقة "القلب الصافي" للمخرج محمد بركات استعراضات متنوعة منها "الملك لله"، "الفرح"، "السبوع"، و"الصعيدي"، تدريب مروة عبد النبي وعبير صلاح.

وفي ختام الملتقى أعرب ناصف عن سعادته باستمرار التجربة للعام الثاني على التوالي، مشيدا بجهود الإقليم والفرع في إتاحة العروض الفنية بالمجان للجمهور من خلال المسارح المتنقلة، وهو ما يعزز مبدأ العدالة الثقافية ويجسد تفاعلا مباشرا بين الفن والجمهور في الميادين العامة.