تشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بكفر شكر

شيّع أهالي قرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثامين شابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين وسيارة ملاكي بطريق تصفا – كفر شكر، أثناء عودتهم من فرح صديقهم.



خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، حيث ردد المشيعون الدعوات للمتوفيين بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان، قبل أن يتم مواراتهما الثرى بمقابر الأسرة.



وكان طريق تصفا – كفر شكر قد شهد حادث تصادم دراجتين ناريتين مع سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع شابين وإصابة 4 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بوقوع الحادث ووجود متوفين ومصابين.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال المرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع الشابين وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أُودعت الجثامين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما أمرت بالتحفظ على السيارة وقائدها واستعجال تحريات المباحث وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.