ما حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة، مؤكدة أن الحكم يختلف بحسب طبيعة هذه الإفرازات، وهل هي عارضة أم مستمرة.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح، أنه إذا كانت الإفرازات أمرًا طارئًا غير معتاد على السيدة، ونزلت أثناء أداء الصلاة، فإن وضوءها ينتقض وعليها أن تقطع الصلاة، ثم تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة من أولها.

أما إذا كانت الإفرازات أمرًا دائمًا أشبه بالعذر المستمر، فقالت هبة إبراهيم إنه لا يجب على السيدة أن تقطع صلاتها إذا شعرت بنزول الإفرازات أثناء الصلاة، بل تكمل صلاتها، لكن عليها أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة ثم تعجل بالصلاة بعد الوضوء بقدر المستطاع.

وأضافت أن الاجتهاد وبذل الجهد لمعرفة الحكم والالتزام به يرفع الحرج عن المرأة ويجعل صلاتها صحيحة، مشيرة إلى أن الشريعة تراعي الأعذار المستمرة وتخفف عن أصحابها.

