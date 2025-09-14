قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
ديني

هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي

دعاء الاستفتاح في الصلاة
دعاء الاستفتاح في الصلاة
أحمد سعيد

يتساءل بعض المصلين عن حكم الشرع في أداء الصلاة بدون دعاء الاستفتاح حيث يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أحكام الشرع وخاصة الأمور الفقهية المتعلقة بالصلاة وكل ما يخص هذا الركن العظيم، وفي السطور التالية نتعرف على إجابة تساؤل يكثر تردده بين الناس وهو هل تصح الصلاة بدون دعاء استفتاح؟.

هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟

وفي هذا السياق، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، إن دعاء الاستفتاح سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحب قوله، ولو صلى المصلي ولم يستفتح فصلاته صحيحة عند جميع العلماء.

وأفادت إن دعاء الاستفتاح في الصلاة سُنة عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، خلافًا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض.

متى نقول دعاء الاستفتاح في الصلاة؟

وفي سياق آخر، أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن دعاء الاستفتاح في الصلاة يقال سرًا لا جهرًا، منوهًا بأن صيغته: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ».

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن جمهور العلماء رأوا أنه وقت دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة، أما المالكية فرأوا أنه قبل التكبير والدخول في الصلاة.

أفضل دعاء في السجود

 

وكانت دار الإفتاء، قالت إنه يستحب الدعاء والتسبيح في السجود عموما، وقد وردت بعض صيغ الدعاء والاستغفار في السجود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

واستدلت الإفتاء بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وأضافت: "وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك»، وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي»، وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»، وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» أخرجه مسلم في "صحيحه".

