ديني

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة خلف إمام ألدغ
الصلاة خلف إمام ألدغ
شيماء جمال

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ في حرف الراء؟ سؤال أجاب عنه الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالإمام أبا حنيفة يرى بطلان الصلاة خلف الإمام الذي يغير المعنى بسبب اللثغة، بينما يرى آخرون أن الصلاة صحيحة مع كراهة إمامته، خاصة إذا كان خطؤه لا يغيّر معنى الفاتحة تغييرا يخلّ بصحتها.


ولفت الى أن المذهب الشافعي يشدد على سلامة حروف الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، ومن ثمّ يجب أداؤها على الوجه الصحيح قدر الاستطاعة، ومن لا يحسنها يُنصح بتصحيح قراءته أو الصلاة خلف من هو أحسن قراءة.


وأوضح أن الفقهاء اتفقوا على أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ والأحسن أداءً، ومن باب أولى أن تكون الحروف صحيحة لتطمئن قلوب المصلين خلفه.


وبين أن الصلاة خلف الإمام الألدغ صحيحة عند جمهور الفقهاء ما دام لا يغيّر المعنى تغييرا جوهريا، لكن من المستحب أن يُقدَّم للإمامة من يتقن القراءة أكثر، خاصة إذا كان جماعة المسجد غير مرتاحين لقراءته.

حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النبي الكريم أخبرنا في الحديث "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة".

وأضاف أن صلاة الجماعة من المطلوبات الشرعية، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها في الفريضة وخالفهم جمهور العلماء، وهذا يرجع إلى أهمية صلاة الجماعة.

وذكر أنه لابد لصلاة الجماعة من أطراف، إمام يقتدي به الناس، ومأمومين يقتدون بالإمام، وعلاقة بينهما وهي الإقتداء، وأي شئ يقطع هذه القدوة أو يتنافي معها، لا تنعقد الجماعة معه.

وأوضح أن من ذلك صلاة الجمعة خلف الراديو ، وهنا يتنافي الاجتماع البدني للإمام والمأمومين ولا يتم الاكتفاء فقط بنية الاقتداء، وكذلك لا يجوز للمسلم الصلاة في البيت مقتديا بإمام المسجد المجاور لأن القدوة انقطعت بالأبواب والجدران، ولكن لو صلى في البلكونة داخل المنزل وملاصق للمسجد ومتأخر عن الإمام فقد تصح صلاته بهذه الصورة، وإن كان وجوده للمسجد أولى.

حكم الصلاة في المنزل خلف إمام التليفزيون
 

تلقت دار الإفتاء المصرية، تساؤلا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حكم الصلاة خلف التليفزيون أو الراديو.

وقالت دار الإفتاء، إن الصلاة سنة مؤكدة من جميع جمهور العلماء، وهي فرض واجب على كل فرد قادر للصلاة، وليس لدينا حرمان في الشريعة الإسلامية ولكن إذا تعذر أمر انتقلنا إلى البديل والآخر، وهذا من مرونة الشريعة الاسلامية وجمالها، مضيفا أن جمهور العلماء قالوا إن الصلاة لا تجوز خلف المذياع أو التليفزيون.

وأشارت إلى أن من شروط صحة الصلاة متابعة الإمام واتصال الصفوف، موضحا أنه يجوز أن يصلي الفرد صلاة العيد في منزله.

حكم الصلاة الصلاة الصلاة خلف إمام ألدغ اللثغة حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

