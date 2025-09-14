اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية في بداية تعاملات الأسبوع

أداء أسواق المال العربية بداية تعاملات الأسبوع:

البورصة المصرية تربح 21 مليارات جنيه بختام التداولات.

المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تغلق مرتفعة.

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي ينهي منخفضا.

سيطر اللون الأخضر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصات مصر، قطر، مسقط، الكويت، عمان تعاملاتهم على ارتفاع، فيما تراجع سوق الأسهم السعودية، وتباينت البحرين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

وبينما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

البورصة المصرية

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 21 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.508 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 17.4 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى مستوى 35111.82 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.12 في المائة ليبلغ 10923.58 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.21% ليبلغ مستوى 14420.39 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة؛ بدعم صعود 10 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.77%، وصعد "العام" بنحو 0.78%، كما نما المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.99% و0.84% على التوالي، عن مستوى جلسة الخميس الماضي.



بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 104.69 مليون دينار، وزعت على 514.35 مليون سهم، بتنفيذ 24.04 ألف صفقة.



ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.55%، فيما تراجع 3 قطاعات على رأسهم المواد الأساسية بواقع 1.48%، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 76 سهماً.

بورصة الأردن

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم، مرتفعاً 0.7 % ليصل إلى مستوى 3,024.78 نقطة، رابحاً 20.9 نقطة عن مستوياته جلسة الخميس الماضي.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 6.07 مليون سهم مقابل 5.35 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت قيمة التداولات إلى 12.48 مليون دينار، مقابل 11.41 مليون دينار بالجلسة السابقة.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع، وسط ارتفاع لـ6 قطاعات.

زاد المؤشر العام بنسبة 0.35% ليصل إلى النقطة 11131.75، رابحاً 38.63 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

تراجعت قيمة التداولات إلى 281.19 مليون ريال مقابل 295.86 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 117.87 مليون سهم مقارنةً بـ97.78 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 18.24 ألف صفقة، مقابل 17.97 ألف صفقة يوم الخميس.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ6 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.53%، بينما تراجع قطاع النقل بـ0.25%

بورصة مسقط

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم ، بنسبة 0.23 %، بإقفاله عند 5,093.62 نقطة، رابحاً 11.81 نقطة عن مستواه بجلسة الخميس الماضي.

وارتفعت اليوم مؤشرات القطاعين المالي والصناعة؛ وصعد الأول بنسبة 0.45 % مدفوعاً بارتفاع سهم البنك الأهلي بنسبة 2.04 بالمائة، وارتفع بنك ظفار بنسبة 1.59 بالمائة.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.14 %، مع صدارة سهم العمانية للتغليف للرابحين بنسبة 8.39 بالمائة، وارتفع عمان كلورين بنسبة 4.17 %.

وحد من ارتفاع قطاع الصناعة اليوم تقدم سهم ظفار للأغذية والاستثمار على المتراجعين بنسبة 10 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر قطاع الخدمات دون تغير عن مستواه بجلسة الخميس الماضي.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 61.07 مليون ورقة مالية، مقابل 114.78 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 10.31 مليون ريال، مقارنةً بنحو 25.19 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,941.32، بانخفاض وقدره 2.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الصناعات، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 911.85 بارتفاع وقدره 4.41 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و355 ألفًا و902 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 345 ألفًا و774 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد باللون الأحمر، في ظل أداء سلبي لـ 15 قطاعا بقيادة البنوك، وسط تدني ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.18% بخسائر بلغت 19.08 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,433.98 نقطة.

وتراجعت قيم التداول 2.77 مليار ريال، مقابل 3.56 مليار ريال، بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 153.51 مليون سهم، مقارنة بـ 192.58 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 15 قطاعاً باللون الأحمر، بصدارة قطاع المرافق العامة، الذي هبط 1.92%، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 0.34%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.

وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، وتصدر قطاع الاتصالات المكاسب، بعد صعوده 1.05%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.44%، وأغلق قطاع الطاقة متراجعا 0.13%.

وسجل السوق الموازي أداء سلبيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.45%، بخسائر بلغت 113.37 نقطة، هبطت به إلى مستوى 24,912.85 نقطة.