محلل سياسي أردني: القمة العربية الإسلامية الطارئة انعقدت في ظل أجواء حادة

أكد الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسي الأردني، أن مصر والأردن، بحكم شراكتهما وتاريخهما الطويل في مواجهة الاحتلال، هما "الأعلم بأكاذيب ومخططات إسرائيل"، ولذلك جاءت كلمتا الرئيس السيسي والملك عبد الله بالقمة العربي، لتؤكدا على ضرورة اتخاذ "خطوات ملموسة"، أبرزها الدعوة لإنشاء منظومة دفاع عربية مشتركة.

وقال منذر الحوارات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة انعقدت في ظل "أجواء حادة ومستنفرة" فرضتها الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم، مما جعل قراراتها تحمل طابع استثنائي.

وتابع المحلل السياسي الأردني، أن مجرد انعقاد القمة بحضور 57 قائداً يمثل بحد ذاته "شكلاً من أشكال الردع"، وإدانة حقيقية لما تقوم به إسرائيل.