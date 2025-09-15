التعاون الإسلامية: العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد خطير ومساس مباشر بأمن الخليج

أكد الامين العام المساعد للشئون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه تم الإضطلاع اليوم على البيان الخنامي للقمة العربية والتي جاءت في توقيت دقيق بعد الإعتداء الإسرائيلي على قطر، لذا كان لا بد من عقد قمة عربية طارئة.

وقال الامين العام المساعد للشئون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، أن العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد خطير ويعد مساس مباشر بأمن الخليج، مؤكدا أن المشاركة الأيجابية في قمة اليوم تحمل رسالة تضامن ودعم من قطر

وتابع أن قطر تعاملت بسلوك حضاري مع العدوان الإسرائيلي، وتم اللجوء للحلول السياسية