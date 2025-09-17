قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك ينفي ضم أجنبي جديد ويعلن غيابات الإسماعيلي

ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن تفاوض النادي مع مهاجم برازيلي جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع لاعبين أجانب جدد للتعاقد معهم في يناير خاصة وأن قائمة الفريق تضم 5 لاعبين أجانب وهم  التونسي سيف الجزيري والمغربيين محمود بنتايج وصلاح مصدق والأنجولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان بيزيرا، ولابد من رحيل أي لاعب من الأجانب للتعاقد مع بديل.

وأوضح المصدر أن الأزمة المالية اللي يمر بها الزمالك تجعل مسؤولي الأبيض لا يفكرون في ضم لاعبين أجانب جدد في الفترة المقبلة.

ويختتم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، قبل أن يختار الجهاز الفني القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام الدراويش.

ويغيب عن الأبيض في مباراة الإسماعيلي كل من، محمود حمدي " الونش" للإيقاف ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد ربيع للإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء غدًا الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

