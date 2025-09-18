قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني على التوالي .. انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص في سانت بطرسبورج بتهمة التحضير لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية بأوامر أوكرانية
وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان
رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا خلال الأيام الماضية
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعية والنقل ،  بابوكار أوسميلا جوف ، وزير الدفاع الجديد بدولة جامبيا  " وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي الجامبي سابقا" وذلك لبحث الفرص التعاون والدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لقطاعي النقل والبنية التحتية والصناعة  في جامبيا وحضر اللقاء  عدد من رجال الاعمال من  دولة جامبيا  وقيادات وزارة النقل المصرية

في بداية اللقاء أكد الوزير على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مرحبا بالسيد وزير الدفاع بدولة جامبيا  في مصر  مؤكدا أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية ومنها جامبيا ، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الأفريقية، في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس السيسي قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة

ومن جانبه اعرب  بابوكار أوسميلا جوف ، وزير الدفاع بدولة جامبيا على سعادته الكبيرة بتواجده في مقر وزارة الصناعة بالعاصمة الادراية الجديدة  ناقلا تحيات  الرئيس /آداما بار الرئيس الجامبي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري كما اعرب  وزير الدفاع بدولة جامبيا عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة وبما يتحقق  على ارض مصر من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات مشيراً  الى الإهتمام الكبير من جانب الحكومة الجامبية للتعاون  مع الجانب المصري في مجال البنية التحتية من خلال الاستفادة من قدرة الشركات المصرية على انجاز المشروعات العملاقة في شتى المجالات و الاستفادة من تجربة مصر في تطوير قطاع الصناعة والخطوات الجادة التي تنفذها لتوطين مختلف الصناعات في مصر  

و  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية وتنفيذ المشروعات العملاقة على استعداد تام لتنفيذ تلك المشروعات في جامبيا  الصديقة بأعلى مقاييس الجودة وخاصة مع ما تملكه من خبرات كبيرة وامكانيات هائلة في تنفيذها مختلف المشروعات داخل مصر وخارجها، وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة بين المختصين في الجانبين لوضع خطة عمل مشتركة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل والصناعة.

كامل الوزير بابوكار جامبيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: بعد العدوان الإسرائيلي على قطر.. الوقت حان لتأسيس "ناتو إسلامي"

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد