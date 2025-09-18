في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعية والنقل ، بابوكار أوسميلا جوف ، وزير الدفاع الجديد بدولة جامبيا " وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي الجامبي سابقا" وذلك لبحث الفرص التعاون والدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لقطاعي النقل والبنية التحتية والصناعة في جامبيا وحضر اللقاء عدد من رجال الاعمال من دولة جامبيا وقيادات وزارة النقل المصرية

في بداية اللقاء أكد الوزير على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مرحبا بالسيد وزير الدفاع بدولة جامبيا في مصر مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية ومنها جامبيا ، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الأفريقية، في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس السيسي قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة

ومن جانبه اعرب بابوكار أوسميلا جوف ، وزير الدفاع بدولة جامبيا على سعادته الكبيرة بتواجده في مقر وزارة الصناعة بالعاصمة الادراية الجديدة ناقلا تحيات الرئيس /آداما بار الرئيس الجامبي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري كما اعرب وزير الدفاع بدولة جامبيا عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة وبما يتحقق على ارض مصر من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات مشيراً الى الإهتمام الكبير من جانب الحكومة الجامبية للتعاون مع الجانب المصري في مجال البنية التحتية من خلال الاستفادة من قدرة الشركات المصرية على انجاز المشروعات العملاقة في شتى المجالات و الاستفادة من تجربة مصر في تطوير قطاع الصناعة والخطوات الجادة التي تنفذها لتوطين مختلف الصناعات في مصر

و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية وتنفيذ المشروعات العملاقة على استعداد تام لتنفيذ تلك المشروعات في جامبيا الصديقة بأعلى مقاييس الجودة وخاصة مع ما تملكه من خبرات كبيرة وامكانيات هائلة في تنفيذها مختلف المشروعات داخل مصر وخارجها، وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة بين المختصين في الجانبين لوضع خطة عمل مشتركة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل والصناعة.