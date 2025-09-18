الغندور غاضبا: عدي الدباغ هيجيب جول إمتى

انتقد الإعلامي خالد الغندور عدم أحراز لاعب الزمالك عدي الدباغ للاهداف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :هو عدي الدباغ هيجيب جول امتي.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة ١-٠ ، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء وخطورة على مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على إثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.