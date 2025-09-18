آخر تحديث سعر عيار 21 مساء اليوم 18-9-2025

سجل سعر أشهر جرام ذهب مساء اليوم الخميس الموافق 18-92-2025، ارتفاعا طفيفا داخل محلات الصاغة المصرية.

تحرك سعر أشهر جرام ذهب

وصعد سعر جرام الذهب لأشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث سعر عيار 21 اليوم

وبلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 4885 جنيها للبيع و 4910 جنيهات للشراء.

تحركات الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس منخفضا بمقدار 30 جنيها علي مستوي الاعيرة الذهبية.

وزاد سعر الذهب قبل أسبوعين مقدار 270 جنيها في المتوسط، لينخفض بقيمة 30 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5582 جنيها للبيع و 5611 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4885 جنيها للبيع و 4910 جنيهات للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4187 جنيها للبيع و 4208 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3256 جنيها للبيع و 3273 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3644 دولارا للبيع و 3645 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39.8 ألف جنيه للبيع و 39.28 ألف جنيه للشراء.