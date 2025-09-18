قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025 في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا من دون تغيير بعد أكثر من 3 ساعات على بدء التداولات المسائية خلال اليوم الخميس.

سعر الذهب

تذبذب منتصف اليوم

ومع انتصاف تداولات الذهب في محلات الصاغة، تعرض سعر الجرام إلى تراجع بقيمة 30 جنيها في المتوسط بعد صعود قيمته 75 جنيها من بداية تعاملات المساء.

وتحرك الذهب على أساس أسبوعي بمقدار قيمته 250 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4885 جنيها للبيع و4910 جنيهات للشراء.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5582 جنيها للبيع و4511 جنيها للشراء.

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4187 جنيها للبيع و4208 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3256 جنيها للبيع و3273 جنيها للشراء.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3642 دولارا للبيع و3642 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.08 ألف جنيه للبيع و39.28 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب مساء اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

