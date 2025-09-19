قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة وسط انتشار أمني لتسهيل الحركة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
ندى السويفي

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار واسع لرجال المرور والأمن لتسهيل حركة المركبات والحد من الكثافات.

وظهرت سيولة ملحوظة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة في اتجاه وسط البلد، وكذلك في الاتجاه المعاكس، إلى جانب انتظام الحركة المرورية في عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:

محور النصر وصولًا إلى المنصة.

شارعي عباس العقاد والطيران.

ميدان رابعة العدوية حتى الطريق الدائري.

كما سادت انسيابية مرورية بكوبري 15 مايو للقادم من وسط البلد في اتجاه شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وشهدت مناطق الزمالك وميدان مصطفى محمود انتظامًا في حركة السير.

وفي القاهرة، ظهرت سيولة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري، وكذلك في محيط ميدان رمسيس وروكسي وعبد المنعم رياض، إلى جانب انتظام الحركة بمداخل ميدان التحرير وكورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتأمين حركة السير، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال تطوير، من بينها منطقة شارع الهرم، حيث تُستكمل الأعمال الإنشائية لمشروع مترو الأنفاق في المسافة الواقعة بين سهل حمزة وحتى ومبي.

السيولة المرورية المرور جامعة الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

ترشيحاتنا

الأهلي والهلال

الأهلي يتحدى الهلال في كلاسيكو ناري بـ الدوري السعودي

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

اليوم.. الأهلي يستضيف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

إيرلينج هالاند

نجم مانشستر سيتي: هالاند سيحقق جميع الأرقام القياسية

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد