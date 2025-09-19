قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأهلي محسود ولا مسحور؟.. أزهري يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأحمر

الأهلي
الأهلي

رد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال " هل الأهلي محسود أم مسحور" بسبب النتائج السلبية التي يحققها في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا والمباريات الأولى بالدوري المصري.

وقال أحد علماء الأزهر، إن القرآن الكريم جاء فيه "المس والسحر والحسد" وتحدث عن كل حالة بمفردها، وأنه لا مانع من إصابة النادي الأهلي بحسد، أو سحر، متابعا :" هناك منافسة بين الأندية، والسحر موجودين والمشعوذين متواجدين فلا مانع من تعرض الأهلي لمثل هذه الأشياء".

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النتائج السلبية والأزمات التي يمر بها الأهلي قد تكون بسبب السحر، وأنه لا يمكن لأحد إنكار هذا.

ولفت إلى أن الأهلي يضم أفضل نجوم في مصر، وعلى الرغم من ذلك يحقق نتائج سلبية وغير مرضية للجماهير بالكامل، بعكس السنوات الماضية.

الأزهر الأزهر الشريف الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

محمد يوسف

محمد يوسف عن تصريحات آدم وطني: أسلوب لا يناسب منظومة الأهلي

شريف اكرامي

برشامة.. شريف إكرامي يعلن عن صدور كتاب له

الأهلي

اجتماعات في الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا لهذا السبب

بالصور

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

