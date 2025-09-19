الأهلي محسود ولا مسحور؟.. أزهري يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأحمر

رد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال " هل الأهلي محسود أم مسحور" بسبب النتائج السلبية التي يحققها في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا والمباريات الأولى بالدوري المصري.

وقال أحد علماء الأزهر، إن القرآن الكريم جاء فيه "المس والسحر والحسد" وتحدث عن كل حالة بمفردها، وأنه لا مانع من إصابة النادي الأهلي بحسد، أو سحر، متابعا :" هناك منافسة بين الأندية، والسحر موجودين والمشعوذين متواجدين فلا مانع من تعرض الأهلي لمثل هذه الأشياء".

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النتائج السلبية والأزمات التي يمر بها الأهلي قد تكون بسبب السحر، وأنه لا يمكن لأحد إنكار هذا.

ولفت إلى أن الأهلي يضم أفضل نجوم في مصر، وعلى الرغم من ذلك يحقق نتائج سلبية وغير مرضية للجماهير بالكامل، بعكس السنوات الماضية.