لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

يسري غازي

شهدت فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي انتشار لافتات للكابتن محمود الخطيب لمطالبته بالتراجع عن قراره عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وكتب على اللافتات وجودك قرار مش اختيار.
كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر بيانا اعتذر خلاله عن الترشح في الانتخابات المقبلة نظرا لدواع صحية.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالعدول عن قرار عدم الترشح في الانتخابات القادمة.
ووصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية لإجراء تعديلات النظام الأساسي.
واستقبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي محمود الخطيب بمظاهرة حب وترحاب مطالبين إياه بالعدول عن قراره نظرا لحاجة القلعة الحمراء إلي رموزه في قادم الأيام.
كانت الاستمارة الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسى بالنادي الأهلي قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.
الجدل تمثل في توزيع استمارة تعديلات النظام الأساسي بالنادي الأهلي التي تضمنت خيارين: أوافق وأوافق مع التعديل الآتي فقط.
وخلت استمارة تعديلات النظام الأساسي بالنادي الأهلي بين طياتها من خيار الرفض.
وانطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وذلك لتوفيق أوضاعه طبقًا لتعديلات قانون الرياضة المصري.
وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي علي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.
وشكل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لجنة قانونية متخصصة لدراسة هذه التعديلات واتخاذ ما يلزم لضمان مستقبل النادي.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

الأهلي الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي

