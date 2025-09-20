اليوم.. المعاهد الأزهرية تبدأ العام الدراسي برسالة مؤثرة بطابور الصباح

تستقبل المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وقال: أبنائي وبناتي طلاب الأزهر الشريف، إخواني وأخواتي المعلمين والعاملين في دواوين المناطق والمعاهد الأزهرية في كل بقاع مصرنا الحبيبة.

رسالة للطلاب في بداية العام

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في رسالة: نحن الآن مع إشراقة فجر عامٍ دراسيٍّ جديد، نلتقي على مائدة العلم والعمل، ونستأنف مسيرةً مباركة حمل لواءها الأزهر الشريف على مر القرون، حاملاً رسالة الإسلام الوسطية، وداعياً إلى الخير والفضيلة، وحافظًا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه.

وأوضح أن بداية العام الدراسي ليست مجرد موعد لفتح الكتب والجلوس في الفصول، وإنما هي عهدٌ متجدد مع الله عز وجل أن نكون أمناء على هذه الأمانة العظيمة: أمانة التعليم والتربية، وغرس القيم والأخلاق في النفوس.

أبنائي الطلاب: أنتم أمل المستقبل وثمار الحاضر، فاحرصوا على الجد والاجتهاد، واغتنموا كل لحظة في طلب العلم، فهو سلاحكم في مواجهة تحديات العصر، وهو سبيل رفعة أوطانكم وخدمة دينكم.

وتابع: إخواني المعلمين والإداريين والعاملين: أنتم القدوة، وأنتم من تصنعون جيلاً متعلماً واعياً، فكونوا كما عهدناكم مثلاً في الإخلاص والعطاء، واعلموا أن رسالتكم رسالة أنبياء، وما أعظمها من منزلة.

واختتم رسالته: نسأل الله تعالى أن يكون هذا العام عامَ خيرٍ وبركة، عامَ إنجازٍ وتميز، عامَ جِدٍّ واجتهاد، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية، وقيادتنا الرشيدة، وأزهرنا الشريف، قبلةَ العلم والفكر والوسطية.

كلمة طابور الصباح

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشور على جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، بخصوص إلقاء كلمة بعنوان "عهد علينا حب الوطن" في أول يوم دراسي العام الجديد.

وجاء نص كلمة أول يوم دراسي في المعاهد الأزهرية بعنوان "عهد علينا حب الوطن" كما يلي:

الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره إلى يوم الدين.

أبنائي وبناتي طلاب المعاهد الأزهرية الكرام، مع إطلالة عام دراسي جديد نجدد معا العهد والعزم على أن نكون أوفياء لوطننا الغالي مصر نحبه حبا صادقا ونعمل لرفعته ونسهم في بنائه فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو عزنا ومجدنا وهو أمانة في أعناقنا.

واعلموا - أبنائي وبناتي الأعزاء - أن من تمام حب الوطن أن نجتهد في طلب العلم ونخلص في دراستنا فالعلم هو السلاح الحقيقي الذي تبنى به الأوطان وتنهض به الأمم وبه تسمو مصرنا الحبيبة إلى آفاق المجد والتقدم.

إن الأزهر الشريف هو منارة العلم والهدي ينتظر منكم أن تكونوا خير سفراء له بأن تجمعوا بين التحصيل العلمي والقيم الأخلاقية وتضربوا أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل الوطن ورفعته

فاجعلوا هذا العام عام نشاط وبذل وعطاء، وليكن كل منكم طالبا نافعا لنفسه بارا بأهله محبا لوطنه رافعا شأن أزهره حتى تفرح بكم مصر ويسعد بكم الأزهر ويكتب الله لكم الأجر في الدنيا والآخرة.

وختاما: لا تكتفوا بالنجاح ولكن اسعوا للتميز فمصر تنتظر منكم أن تكونوا قادة وعلماء المستقبل، فأسسوا لذلك وفق ما أمركم به دينكم الحنيف إذ يقول تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) .

حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة ووفقكم لكل خير ورفعة وجعلكم ذخرا لدينكم وأمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي، مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس القطاع على ضرورة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعاهد الأزهرية، وتوفير المناخ التعليمي المناسب الذي يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع التشديد على الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المعاهد.

كما شدد على متابعة تطبيق التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد والأزهر الشريف بدقة، والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق عام دراسي ناجح ومتميز.

واختتم الشيخ أيمن عبدالغني الاجتماع بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يولى العملية التعليمية عناية خاصة، ويحرص على متابعة الاستعدادات لحظة بلحظة، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية والتربوية.

