قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
أحمد موسى: نتنياهو مجرم حرب.. ويهدد السلام في الإقليم كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أصدر الأزهر الشريف، منشور خاص بقيمة مصروفات المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة لجميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية واللغات.

وشمل منشور الأزهر الشريف، عن مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بيان مفصل عن المصروفات الدراسية لكل مرحلة تعليمية.

مصروفات المعاهد الأزهرية

وجاءت مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

المعاهد العادية 
- مرحلة التمهيدي: 60 جنيه
- المرحلة الإبتدائية: 60 جنيه
- المرحلة الإعدادية: 68 جنيه
المرحلة الثانوية: 80 جنيه

المعاهد النموذجية واللغات

- تمهيدي نموذجي: 230 جنيه
- تمهيدي لغات: 830 جنيه
- المرحلة الإبتدائية النموذجية: 280 جنيه
- المرحلة الإبتدائية اللغات: 835 جنيه
- المرحلة الإعدادية النموذجية: 317 جنيه
- المرحلة الثانوية النموذجية: 357 جنيه

مصروفات إضافية

ونبه الأزهر الشريف، على ضرورة مراعاة هذه المصروفات الإضافية عند سداد المصروفات وهي:

- يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية (رياض الأطفال- الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) بواقع مبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية ومبلغ 1100 لمعاهد اللغات والمستجدين في الإلتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.

- يحصل مبلغ 42 جنيه مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة.

- يسدد مبلغ 100 جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

- يحصل مبلغ 41،73 جنيه، لصالح التأمين الصحي وصندوق الشهداء وصندوق ذوي الإعاقة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

- تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.

- يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البعوث الإسلامية المقيدين على غير المنح ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مصروفات المعاهد الأزهرية المصروفات الدراسية الأزهر الشريف المعاهد الأزهرية المعاهد النموذجية معاهد اللغات مصروفات الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الزواج

حكم من طلقت أمه لإعفاء نجلها من الخدمة العسكرية ثم الزواج عرفيا؟ أستاذ بالأزهر يجيب

الدكتور عمرو الورداني

حكم طهارة الكلاب.. عمرو الورداني يحسم الجدل

المعاهد الأزهرية

مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد