أصدر الأزهر الشريف، منشور خاص بقيمة مصروفات المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة لجميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية واللغات.

وشمل منشور الأزهر الشريف، عن مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بيان مفصل عن المصروفات الدراسية لكل مرحلة تعليمية.

مصروفات المعاهد الأزهرية

وجاءت مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

المعاهد العادية

- مرحلة التمهيدي: 60 جنيه

- المرحلة الإبتدائية: 60 جنيه

- المرحلة الإعدادية: 68 جنيه

المرحلة الثانوية: 80 جنيه

المعاهد النموذجية واللغات

- تمهيدي نموذجي: 230 جنيه

- تمهيدي لغات: 830 جنيه

- المرحلة الإبتدائية النموذجية: 280 جنيه

- المرحلة الإبتدائية اللغات: 835 جنيه

- المرحلة الإعدادية النموذجية: 317 جنيه

- المرحلة الثانوية النموذجية: 357 جنيه

مصروفات إضافية

ونبه الأزهر الشريف، على ضرورة مراعاة هذه المصروفات الإضافية عند سداد المصروفات وهي:

- يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية (رياض الأطفال- الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) بواقع مبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية ومبلغ 1100 لمعاهد اللغات والمستجدين في الإلتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.

- يحصل مبلغ 42 جنيه مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة.

- يسدد مبلغ 100 جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

- يحصل مبلغ 41،73 جنيه، لصالح التأمين الصحي وصندوق الشهداء وصندوق ذوي الإعاقة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

- تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.

- يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البعوث الإسلامية المقيدين على غير المنح ويلغى كل ما يخالف ذلك.