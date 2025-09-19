الأزهر: إلزم المعاهد بإلقاء محاضرة عن الوطن في أول يوم دراسي.. صور

عمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشور على جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، بخصوص إلقاء كلمة بعنوان "عهد علينا حب الوطن" في أول يوم دراسي العام الجديد.

وجاء نص كلمة أول يوم دراسي في المعاهد الأزهرية بعنوان "عهد علينا حب الوطن" كما يلي:

الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره إلى يوم الدين.

أبنائي وبناتي طلاب المعاهد الأزهرية الكرام، مع إطلالة عام دراسي جديد نجدد معا العهد والعزم على أن نكون أوفياء لوطننا الغالي مصر نحبه حبا صادقا ونعمل لرفعته ونسهم في بنائه فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو عزنا ومجدنا وهو أمانة في أعناقنا.

واعلموا - أبنائي وبناتي الأعزاء - أن من تمام حب الوطن أن نجتهد في طلب العلم ونخلص في دراستنا فالعلم هو السلاح الحقيقي الذي تبنى به الأوطان وتنهض به الأمم وبه تسمو مصرنا الحبيبة إلى آفاق المجد والتقدم.

إن الأزهر الشريف هو منارة العلم والهدي ينتظر منكم أن تكونوا خير سفراء له بأن تجمعوا بين التحصيل العلمي والقيم الأخلاقية وتضربوا أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل الوطن ورفعته

فاجعلوا هذا العام عام نشاط وبذل وعطاء، وليكن كل منكم طالبا نافعا لنفسه بارا بأهله محبا لوطنه رافعا شأن أزهره حتى تفرح بكم مصر ويسعد بكم الأزهر ويكتب الله لكم الأجر في الدنيا والآخرة.

وختاما: لا تكتفوا بالنجاح ولكن اسعوا للتميز فمصر تنتظر منكم أن تكونوا قادة وعلماء المستقبل، فأسسوا لذلك وفق ما أمركم به دينكم الحنيف إذ يقول تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) .

حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة ووفقكم لكل خير ورفعة وجعلكم ذخرا لدينكم وأمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.