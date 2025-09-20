سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 20سبتمبر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ثاني أقل سعر دولار

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، التعمير والاسكان، المصري الخليجي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك سايب، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي"

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-9-2025 سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع في بنكي العربي الافريقي الدولي و التنية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنوك "نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي،HSBC، البركة".

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.