وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
أصل الحكاية

هاتريك كين يقود البايرن إلى الفوز الرابع تواليا بالبوندسليجا... وهامبورج يسجل انتصاره الأول

عبد الفتاح تركي

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم .. سجل القناص الإنجليزي الدولي هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بايرن ميونخ لفوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عبر الفوز على ملعب هوفنهايم 4 /1 السبت في الجولة الرابعة.

وفي بقية المباريات فاز فرايبورج على مضيفه فيردر بريمن 3 /صفر وماينز على مضيفه أوجسبورج 4 /1 وهامبورج على ضيفه هايدنهايم 2 /1 محققا فوزه الأول هذا الموسم.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

على ملعب راين نيكار أرينا، وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول افتتح كين التسجيل لبايرن بعد ركلة ركنية ارتدت إليه مباشرة ليسدد في الشباك.

بايرن ميونخ

وحصل بايرن على ضربة جزاء مثيرة للجدل بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني نتيجة لمسة يد ضد ألبيان هايداري، ليحرز منها كين الهدف الثاني له ولفريقه.

أهداف هاري كين

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية للنادي البافاري بعد عرقلة مايكل أوليس، ليحرز منها كين الهدف الثالث له ولفريقه (هاتريك) في الدقيقة 77.

ونال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لقب هاتريك تسع مرات في الدوري الألماني خلال موسمين ونصف الموسم فقط.

سجل كين ثمانية أهداف في أربع مباريات فقط في الموسم الحالي للبوندسليجا، ويبدو بايرن بالفعل المرشح الأوفر حظًا للاحتفاظ بلقبه رغم ضعف تشكيلته.

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة أحرز فلاديمير كوفال الهدف الوحيد لهوفنهايم.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة وضع سيرج نابري بصمته وسجل الهدف الرابع للنادي البافاري.

هاري كين - بايرن ميونخ

وسجل بايرن فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة وتوقف رصيد هوفنهايم عند ست نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب إمتيك أرينا، سجل هامبورج العائد للبوندسليجا بعد غياب سبعة أعوام، انتصاره الأول وفاز على هايدنهايم بهدفين دون رد.

وسجل لوكا فوسكوفيتش أول هدف لهامبورج هذا الموسم في الدقيقة 42 ثم أكد ريان فيليب فوز الفريق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59 قبل أن يحرز آدم كويل الهدف الوحيد لهايدنهايم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد هامبورج إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر وظل هايدنهايم في المركز الأخير بدون رصيد عقب خسارته للمرة الرابعة على التوالي.

 وعلى ملعب أس جي أل أرينا، أنهى ماينز الشوط الأول من مباراته أمام أوجسبورج، متقدما بهدفين حملا توقيع أرميندو سيب ودومينيك كوهر في الدقيقتين 14 و26.

هوفنهايم

وفي الشوط الثاني أحرز بول نبيل الهدف الثالث لماينز في الدقيقة 60 وبعدها بتسع دقائق سجل سيب الهدف الثاني له والرابع لفريقه ثم سجل صامويل إسيندي الهدف الوحيد لأوجسبورج في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر بعدما سجل انتصاره الأول مقابل تعادل وهزيمتين.

وتوقف رصيد أوجسبورج عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر من ثلاث هزائم مقابل انتصار وحيد.

وعلى ملعب فيساير تقدم فينشنزو جريفو بهدف لفرايبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 33 ثم أضاف جونيور أدامو الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتكفل كريم كوليبالي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى ست نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد بريمن عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

