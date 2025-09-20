هاري كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 17 ركلة جزاء على التوالي

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز عريض على هوفنهايم بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني "البوندسليجا".

النجم الإنجليزي تألق بشكل لافت، مسجلاً "هاتريك" حمل توقيعه في الدقائق (44) و(48 من ركلة جزاء) و(77 من ركلة جزاء)، ليؤكد مجددًا أنه أصبح أحد أبرز هدافي البطولة منذ انضمامه إلى الفريق البافاري.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، حقق كين إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل جميع ركلات الجزاء الـ17 الأولى له في المسابقة بنجاح، ليؤكد دقته وثباته الكبير في تنفيذ الركلات الحاسمة.

هذا الفوز منح بايرن ميونخ الصدارة المطلقة لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، محققًا العلامة الكاملة منذ انطلاق الموسم. في المقابل، تجمد رصيد هوفنهايم عند 6 نقاط في المركز الثامن.