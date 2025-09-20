اليابان: قوات أمريكية تواصل التدريب على نظام الصواريخ المضادة للسفن

أعلن قائد الفوج البحري الأمريكي في محافظة أوكيناوا اليابانية، العقيد ريتشارد نيكيرك، اليوم /السبت/ أن الجيش الأمريكي في اليابان سيواصل تدريب قواته على استخدام نظام صواريخ مضادة للسفن جديد، كما سيعزز التعاون مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في مجال نقل المعدات الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن النظام، الذي يُسمى "نمسيس" (نظام الاعتراض البحري للبحرية ومشاة البحرية)، تم جلبه إلى اليابان لأول مرة في يوليو الماضي، وقد تم استخدامه في التدريب السنوي "ريزولت دراجون" بين قوات المارينز الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والذي يركز على محاكاة الدفاع عن الجزر.

وقال نيكيرك في مؤتمر صحفي في كامب هانسين في أوكيناوا: "سنواصل التدريب باستخدامه والعمل مع قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لتعزيز مصداقية قدرات هذا النظام".

وأضاف أن أحد أهداف التدريب الثنائي هو زيادة التوافق بين الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، مشيرًا إلى أن نقل المعدات الدفاعية هو أيضًا مجال رئيسي للتعاون بين الطرفين. وأوضح قائلاً: "سواء كان ذلك في نقل المعدات اليابانية من قبل الولايات المتحدة أو نقل المعدات الأمريكية من قبل اليابان، فإن القدرة على القيام بذلك أمر بالغ الأهمية في المواقف القتالية".