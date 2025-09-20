قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس سنغافورة : مصر لديها إمكانات واعدة وهذا هو الوقت المناسب لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
مش فاهمين نهائي .. تعبير غير متوقع من طليقة أحمد مكي بعد الانفصال
تضامن الأقصر تُوزع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات
مظاهرة حاشدة وسط فيينا لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 20-9-2025
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة بمحيط نابلس وإصابة شاب جنوب الخليل
دار الإفتاء تستطلع غدا الأحد رؤية هلال ربيع الآخر لعام 1447 هـ
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
أخبار العالم

اليابان: قوات أمريكية تواصل التدريب على نظام الصواريخ المضادة للسفن
أ ش أ

أعلن قائد الفوج البحري الأمريكي في محافظة أوكيناوا اليابانية، العقيد ريتشارد نيكيرك، اليوم /السبت/ أن الجيش الأمريكي في اليابان سيواصل تدريب قواته على استخدام نظام صواريخ مضادة للسفن جديد، كما سيعزز التعاون مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في مجال نقل المعدات الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن النظام، الذي يُسمى "نمسيس" (نظام الاعتراض البحري للبحرية ومشاة البحرية)، تم جلبه إلى اليابان لأول مرة في يوليو الماضي، وقد تم استخدامه في التدريب السنوي "ريزولت دراجون" بين قوات المارينز الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والذي يركز على محاكاة الدفاع عن الجزر.
وقال نيكيرك في مؤتمر صحفي في كامب هانسين في أوكيناوا: "سنواصل التدريب باستخدامه والعمل مع قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لتعزيز مصداقية قدرات هذا النظام".
وأضاف أن أحد أهداف التدريب الثنائي هو زيادة التوافق بين الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، مشيرًا إلى أن نقل المعدات الدفاعية هو أيضًا مجال رئيسي للتعاون بين الطرفين. وأوضح قائلاً: "سواء كان ذلك في نقل المعدات اليابانية من قبل الولايات المتحدة أو نقل المعدات الأمريكية من قبل اليابان، فإن القدرة على القيام بذلك أمر بالغ الأهمية في المواقف القتالية".

اليابان الفوج البحري الأمريكي صواريخ مضادة للسفن

