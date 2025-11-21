قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تشارك في معرض السياحة ITTF ببولندا .. تفاصيل

فوز الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF
فوز الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF
محمد الاسكندرانى

في إطار تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البولندي، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو 2025، الذي انطلقت فعالياته، أمس، بالعاصمة البولندية وارسو وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو 2025

ويُعد معرض ITTF وارسو أحد أهم وأكبر الفعاليات السياحية في بولندا ودول شرق أوروبا، حيث يشكّل منصة متميزة تجمع أبرز الشركاء المحليين والدوليين في قطاع السياحة، كما يُعد من أكثر المعارض تأثيراً في المشهد السياحي الأوروبي.

وقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد الأنصاري سفير مصر لدى بولندا والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور  السيد محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة، والسيد أحمد صالحين مدير وحدة شرق أوروبا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف أن مشاركة مصر في المعرض هذا العام تأتي للأهمية المتنامية للسوق البولندي، الذي يُعد من الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياحة إلى مصر، لافتاً إلى أن الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري شهدت زيادة في أعداد السائحين البولنديين الوافدين للمقصد المصري بنسبة 37.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس قوة هذا السوق واستمرارية نموه.

كما أشار إلى أن الهيئة أطلقت حملة ترويجية تزامناً مع فعاليات المعرض للترويج للمقصد السياحي المصري وللمشاركة المصرية في المعرض والتي تضمنت نشرة تعريفية على صفحة المعرض الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وفيديو ترويجي عن المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى نشر نشرات إلكترونية (Newsletter)، فضلاً عن وضع إعلانات خارجية على شاشتين في المدخل الرئيسي لأرض المعارض في وارسو.

وخلال اليوم الأول للمعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عددًا من اللقاءات المهنية مع كل من السيد باويل نيفيادومسكا رئيس غرفة السياحة البولندية، ومجموعة من كبار منظمي الرحلات بالسوق البولندي، من بينهم Exim Tours و Join Up و TUI و Coral Travel بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مسئولي شركة الطيرانGSA Airlines.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالسوق البولندي والتي من بينها تنظيم حملات ترويجية مشتركة، وزيادة الرحلات التعريفية، وتعزيز الأنشطة الموجهة B2B و B2C بما يساهم في جذب مزيد من التدفقات السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

وقد فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح في معرض ITTF لهذا العام تقديراً لتميزه في التصميم والمحتوى.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويضم 4 فنادق مصرية وشركتي طيران.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام نحو 500 عارض من أكثر من 80 دولة، بالإضافة إلى ما يقرب من 20 ألف زائر من المهتمين بقطاع السياحة والسفر.

وزارة السياحة والآثار الأسواق السياحية المعرض السياحي الدولي ITTF سياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

انتخابات النواب

قبل انطلاق انتخابات الداخل .. ماذا يبطل صناديق الاقتراع بالجولة الثانية

التنقيب عن الآثار

بعد مقترحات حماية الأثار المصرية .. كيف يعاقب القانون المخالفين

انتخابات النواب

المصريون في البحرين يدلون بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج| صور

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد