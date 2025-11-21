مصر تشارك في معرض السياحة ITTF ببولندا .. تفاصيل

في إطار تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البولندي، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو 2025، الذي انطلقت فعالياته، أمس، بالعاصمة البولندية وارسو وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو 2025

ويُعد معرض ITTF وارسو أحد أهم وأكبر الفعاليات السياحية في بولندا ودول شرق أوروبا، حيث يشكّل منصة متميزة تجمع أبرز الشركاء المحليين والدوليين في قطاع السياحة، كما يُعد من أكثر المعارض تأثيراً في المشهد السياحي الأوروبي.

وقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد الأنصاري سفير مصر لدى بولندا والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور السيد محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة، والسيد أحمد صالحين مدير وحدة شرق أوروبا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف أن مشاركة مصر في المعرض هذا العام تأتي للأهمية المتنامية للسوق البولندي، الذي يُعد من الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياحة إلى مصر، لافتاً إلى أن الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري شهدت زيادة في أعداد السائحين البولنديين الوافدين للمقصد المصري بنسبة 37.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس قوة هذا السوق واستمرارية نموه.

كما أشار إلى أن الهيئة أطلقت حملة ترويجية تزامناً مع فعاليات المعرض للترويج للمقصد السياحي المصري وللمشاركة المصرية في المعرض والتي تضمنت نشرة تعريفية على صفحة المعرض الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وفيديو ترويجي عن المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى نشر نشرات إلكترونية (Newsletter)، فضلاً عن وضع إعلانات خارجية على شاشتين في المدخل الرئيسي لأرض المعارض في وارسو.

وخلال اليوم الأول للمعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عددًا من اللقاءات المهنية مع كل من السيد باويل نيفيادومسكا رئيس غرفة السياحة البولندية، ومجموعة من كبار منظمي الرحلات بالسوق البولندي، من بينهم Exim Tours و Join Up و TUI و Coral Travel بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مسئولي شركة الطيرانGSA Airlines.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالسوق البولندي والتي من بينها تنظيم حملات ترويجية مشتركة، وزيادة الرحلات التعريفية، وتعزيز الأنشطة الموجهة B2B و B2C بما يساهم في جذب مزيد من التدفقات السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

وقد فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح في معرض ITTF لهذا العام تقديراً لتميزه في التصميم والمحتوى.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويضم 4 فنادق مصرية وشركتي طيران.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام نحو 500 عارض من أكثر من 80 دولة، بالإضافة إلى ما يقرب من 20 ألف زائر من المهتمين بقطاع السياحة والسفر.

