رونالدو يواصل تحطيم أرقام حمدالله ويكتب تاريخًا جديدًا مع النصر

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، صناعة التاريخ في دوري روشن للمحترفين، بعدما سجل هدفًا ثمينًا في شباك الرياض، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من مواطنه جواو فيليكس، وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الرياض ليودعها ببراعة داخل الشباك.

رونالدو يعادل رقم حمدالله في الديربيات

ووفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن رونالدو رفع رصيده إلى 12 هدفًا في آخر 15 مباراة ديربي خاضها في دوري المحترفين.

كما أصبح أول لاعب في تاريخ النصر يسجل في خمس مباريات ديربي متتالية، ليعادل رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سبق وحقق هذا الإنجاز بين عامي 2019 و2020 بقميص العالمي.

الأرقام القياسية تواصل ملاحقة الدون

ولم يتوقف كريستيانو عند هذا الحد، إذ سبق وأن حطم الرقم التاريخي لحمدالله كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد من دوري روشن، بعدما أنهى موسم 2023-2024 برصيد 35 هدفًا، متجاوزًا العلامة التي سجلها النجم المغربي في فترته الذهبية مع النصر.

بهذا الهدف الجديد، يؤكد رونالدو (39 عامًا) أنه ما زال قادرًا على تحطيم الأرقام وتقديم الأداء الكبير الذي اعتاد عليه عشاقه، ليكتب فصولًا جديدة في مسيرته المبهرة، ويواصل المنافسة على صدارة هدافي الدوري السعودي في موسمه الحالي.