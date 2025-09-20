لوك شاو: الفوز على تشيلسي كان الأهم.. وبداية الموسم مبشرة

أبدى لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد، سعادته بالفوز الثمين على تشيلسي بنتيجة (2-1)، مؤكداً أن الانتصار كان الهدف الأبرز للفريق في هذه القمة.



وقال شاو ـ في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم السبت ـ "تحدثنا كثيراً قبل المباراة عن أهمية الفوز، وكان ذلك ما ركزنا عليه اليوم. يمكن للجميع أن يرى مدى رغبتنا في الانتصار.

دافعنا بشكل رائع كفريق واحد، ونحن سعداء بحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "بدأنا اللقاء بقوة كبيرة، كنا حادّين وبدنيين منذ البداية، واستطعنا معاقبة المنافس من خلال الفرص التي صنعناها".



وحول انعكاس هذه النتيجة على مشوار الفريق هذا الموسم، أوضح شاو: "الموسم لا يزال في بدايته، وقد قدمنا انطلاقة جيدة حتى الآن.

الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى، وأن نواصل الدفاع بقوة داخل منطقة الجزاء".

