النسب أنخفضت.. مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف عن سائقي أتوبيسات المدارس

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان، أنه تم بدأ الكشف على سائقي الحفلات المدرسية فى عام 2017، وكان التعاطي بينهم وصل إلى 12% وكانت نسبة مخيفة، ولكن اليوم بعد تكثيف الحملات أنخفضت النسبة إلى حوالي 0.5%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هدف تكثيف حملات الكشف على سائقي الحملات المدرسية هو التأكد من تعاطي سائقي المدارس للمواد المخدرة، موضحا: “نستهدف كافة المدارس على جميع مستوي محافظات الجمهورية”.

وتابع: “يتم تكثيف الحملات مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور ، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة ووزارة التربية والتعليم”.