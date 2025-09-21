خالد الغندور: الزمالك يواجه أزمة كبيرة | تفاصيل

كشف الاعلامي خالد الغندور عن وجود مشاكل مالية كبيرة في نادي الزمالك بعد سحب أرض 6 اكتوبر من النادي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “ مشاكل مالية كبيرة علي نادي الزمالك بعد سحب الأرض وتأخر رواتب اللاعبين وعدم دفع الدفعات المستحقة لكل من خوان وشيكو ولابد مجلس إدارة الزمالك يتدخل بسرعة لحل هذه المشاكل ” .

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن إدارة الكرة تبذل قصارى جهدها لصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة في الأيام القليلة المقبلة، وقبل لقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة، ووعدت إدارة الكرة اللاعبين بصرف جزء من المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وكان لاعبو الزمالك تحدثوا مع إدارة الكرة بشأن مستحقاتهم المتأخرة في الفترة الأخيرة وحصلوا على وعد بصرفها في غضون أيام.