خالد الغندور: محمد شحاتة يُنهي أشعة الرنين.. وشكوك حول مشاركته أمام الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل نادي الزمالك أن فرص لحاق محمد شحاتة لاعب خط وسط الفريق بمباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الممتاز، باتت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب يقترب من الغياب بشكل رسمي عن اللقاء.

وأوضح المصدر أن شحاتة خضع خلال الساعات الماضية لأشعة رنين مغناطيسي لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها، وكشف تقرير الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب أمامه 10 أيام للعودة إلى المباريات وبالتالي فرص لحاقه بالمشاركة صعبة.