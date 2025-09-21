تم توقيع عقوبه عليه .. الغندور يكشف سر غياب شيكو بانزا

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل غياب شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"شيكو بانزا منتظم في التدريبات منذ عودته متأخرا و تم توقيع عقوبة عليه و عدم لعبه مرتبط بقرار المدير الفني فقط و قد يلعب مباراة الجونة".



وقال موقع “Visualfoot ” الأنجولي: “أثار غياب اللاعب الأنغولي شيكو بانزا في آخر مباريات الزمالك تكهنات حول الصحافة المصرية، بعد فشل الاستدعاء مرتين على التوالي، حسب مصادر مقربة من النادي، فإن غياب بانزا لا يرتبط بمشاكل انضباطية أو أداء، بل بمشاكل مالية”.

وأضاف: “حسب المعلومات الصادرة فإن اللاعب يطالب بمستحقاته المالية والتي تشمل الأجور المتأخرة وتعويضات أخرى. الوضع قيد التفاوض بين اللاعب وادارة النادي ولكن لا يوجد حل نهائي حتى الان”.