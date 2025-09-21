قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري

عبدالحكيم أبوعلم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري.

 وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزاً صعبا علي سيراميكا كليوباترا مما تسبب في حالة من الهدوء النسبي داخل ارجاء القلعة الحمراء عقب فترة من الضغوط الشديدة .

وحرص عماد النحاس المدير الفني المؤقت علي التأكيد بإستمرار الحظر الإعلامي وغلق التدريبات لحين انتهاء المواجهات الحالية وحتي فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال إن الفترة الحالية لا تحتمل اي نتائج سوي تحقيق الفوز حتي يستمر الفريق في مشواره للدفاع عن لقبه وهو بطولة الدوري.

وأضاف أن الفريق حقق فوزا مهم وصعب وجاء في توقيت مثالي خلال المرحلة الحالية.

وأوضح :"لدينا ثقة في كل اللاعبين ولديهم نفس القدر من الأهمية، ونيتس جراديشار على وجه التحديد لاعب مميز، ولكل عنصر في الفريق دوره وفقًا لظروف المباريات،هناك إصابات عديدة نتيجة المجهود الكبير من جانب اللاعبين، وأن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات".

وتابع:"هناك لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، وبالتالي هناك تقنية فيديو يمكن العودة لها بشكل عام.. ولا أتوقف كثيرًا عند الأمور التحكيمية".

وقال :" محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير ويجيد اللعب تحت ضغوط، وقدم مباراة كبيرة بتوظيفه بصورة محددة، وعلاقته بالجماهير وثيقة، واحتفل الجميع به بصورة مميزة بعد الهدف، خاصة أنه أحد كباتن الفريق ويقدر المسئولية".

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

زيارة معهد ناصر

الصحة تنظم زيارة رسمية لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر

وظائف

مفاجأة توظيفية.. “الشباب والرياضة” تفتح أبواب العمل في 4 محافظات

عبير أحمد

أمهات مصر: جولات وزير التعليم تعكس حرصه على انتظام الدراسة من أول يوم

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

