الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزاً صعبا علي سيراميكا كليوباترا مما تسبب في حالة من الهدوء النسبي داخل ارجاء القلعة الحمراء عقب فترة من الضغوط الشديدة .

وحرص عماد النحاس المدير الفني المؤقت علي التأكيد بإستمرار الحظر الإعلامي وغلق التدريبات لحين انتهاء المواجهات الحالية وحتي فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال إن الفترة الحالية لا تحتمل اي نتائج سوي تحقيق الفوز حتي يستمر الفريق في مشواره للدفاع عن لقبه وهو بطولة الدوري.

وأضاف أن الفريق حقق فوزا مهم وصعب وجاء في توقيت مثالي خلال المرحلة الحالية.

وأوضح :"لدينا ثقة في كل اللاعبين ولديهم نفس القدر من الأهمية، ونيتس جراديشار على وجه التحديد لاعب مميز، ولكل عنصر في الفريق دوره وفقًا لظروف المباريات،هناك إصابات عديدة نتيجة المجهود الكبير من جانب اللاعبين، وأن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات".

وتابع:"هناك لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، وبالتالي هناك تقنية فيديو يمكن العودة لها بشكل عام.. ولا أتوقف كثيرًا عند الأمور التحكيمية".

وقال :" محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير ويجيد اللعب تحت ضغوط، وقدم مباراة كبيرة بتوظيفه بصورة محددة، وعلاقته بالجماهير وثيقة، واحتفل الجميع به بصورة مميزة بعد الهدف، خاصة أنه أحد كباتن الفريق ويقدر المسئولية".