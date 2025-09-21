قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
تحقيقات وملفات

تفاصيل إدراج 4 من علماء جامعة السادات ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء في العالم وفق تصنيف ستانفورد

كتبت مروة فاضل

وفقا للتصنيف الدولى، تم إدراج  4 علماء من جامعة السادات ضمن  قائمة أفضل 2% من علماء العالم نتيجة لأبحاثهم العلمية  الدقيقة والمثمرة .

جامعة السادات 

 أعلن الدكتور أحمد عزب، القائم بعمل رئيس جامعة السادات، إدراج أربعة من أساتذتها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، وفق التصنيف الدولي الصادر عن جامعة "ستانفورد" الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة "إلسيفير" للنشر العلمي لعام2025.

أبرز التصنيفات العالمية لقياس الأثر العلمي للباحثين

 ويُعد هذا التصنيف من أبرز التصنيفات العالمية لقياس الأثر العلمي للباحثين استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل جودة وحجم الأبحاث المنشورة، وعدد الاستشهادات، ومعامل التأثير، والتأثير التراكمي في التخصصات المختلفة.

وقد شمل التصنيف هذا العام أربعة من علماء الجامعة المتميزين:

 الدكتور محمد فاروق الشال (Mohamed F. Elshal)، أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس قسم البيولوجيا الجزيئية – معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (GEBRI)، للعام الثالث علي التوالي وقد برزت أبحاثه في مجالات الكيمياء الحيوية والتطبيقات الطبية الحيوية.

 الدكتور صلاح السيد (Salah Elsayed)، أستاذ الهندسة الزراعية – جامعة مدينة السادات، وله إسهامات متميزة في مجالات الهندسة الزراعية وتطبيقاتها لخدمة قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي.

الدكتور محمد جاد (Mohamed Gad)، أستاذ مساعد في مجال تقييم الموارد الطبيعية – جامعة مدينة السادات، حيث ركزت أبحاثه على تطوير استراتيجيات إدارة الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية المستدامة.

الدكتور بسام سمير الروميدي (Bassam Samir Al-Romeedy)، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية – كلية السياحة والفنادق، وأسهمت أبحاثه في إثراء مجال السياحة وتوظيف التقنيات الحديثة بما يعزز دور الجامعة في دعم قطاع السياحة والتنمية.

اعترافًا عالميًا بجودة أبحاثهم وقيمتها العلمية.

وقد أعرب  الدكتور أحمد عزب عن فخره واعتزازه بما حققه العلماء الأربعة، مؤكدًا أن إدراجهم في هذا التصنيف الدولي المرموق يُمثل اعترافًا عالميًا بجودة أبحاثهم وقيمتها العلمية.

دعم العلماء وتوفير بيئة بحثية محفزة

 وأضاف أن الجامعة ماضية في دعم علمائها وتوفير بيئة بحثية محفزة لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما هنأ  الدكتور أحمد نوير، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، العلماء المكرمين، مشيدًا بإسهاماتهم التي عززت سمعة الجامعة عالميًا.

 وأكد أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية الجامعة في تشجيع النشر الدولي، وتبني موضوعات بحثية تخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة جهود متواصلة لدعم الباحثين وتوفير بيئة علمية متميزة، بما يعزز مكانة الجامعة كصرح أكاديمي رائد على المستويين المحلي والعالمي.

جامعة السادات التصنيف العالمي جامعة ستانفورد

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مدى صحة حديث رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي

الدعاء

مفهوم العدد في حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا»

الصلاة

أيهما أفضل أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا أو أدائها في آخر وقتها جماعة؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

