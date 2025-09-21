اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة

كشف العميد محمد عبد المنعم، القائم بعمل المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايثلون، تفاصيل الاستعداد الفني والتجهيزات للبطولة الأفريقية والعربية للترايثلون والدواثلون والأكواثلون والتي تقام يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بجامعة الجلالة التي تستضيف البطولة وترعاها بشكل كامل.

وقال إنه تم الانتهاء من تجهيز الأماكن التي تشهد المنافسات بداية من كورس سباحة 750 مترًا ينطلق من مرسى اليخوت بالجلالة، ثم منطقة التبديل حيث يأخذ كل لاعب دراجته لخوض سباق مسافة 20 كيلو متر، يليها يعيد الدراجة قبل أن يبدأ كورس الجري لمسافة 5 كيلو متر.

وأكد أنه تم التنسيق مع مدينة الجلالة والمحافظة لتمهيد وإصلاح الطرق التي تحتضن المنافسات وتهيئتها للبطولة، حتى تخرج على أعلى مستوى يليق بسمعة مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، موضحًا أن عدد عناصر منتخب مصر المشارك في البطولة 15 لاعبًا، إلى جانب نحو 650 لاعبًا يمارسون اللعبة في الأندية المختلفة على مستوى الجمهورية ومسجلون في الاتحاد المصري للترايثلون، إضافة إلى 100 لاعب أجنبي، مختتما حديثه، بالإشارة إلى أن اعتماد الكشوف النهائية يكون يوم الاثنين المقبل وهو موعد غلق باب التسجيل على موقع الاتحاد الدولي للعبة، موضحًا أنها لن تختلف كثيرًا عن الأرقام المعلنة حاليًأ.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، إن هناك عمل متواصل حتى تكون مصر في طليعة الدول المنظمة للفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري بذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتوفير كل سبل النجاح للبطولة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو صاحب فكرة إقامة البطولة في مدينة الجلالة لتكون أول حدث رياضي مصري عربي أفريقي دولي تستضيفه هذه المدينة الجديدة، مشيدًا بحجم الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التيسيرات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف ناصر أن استضافة هذه البطولة الكبيرة تعكس قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية في ظل الدعم المقدم للرياضة من الحكومة والقيادة السياسية، حيث إن تنظيم البطولة يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية، إضافة إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تُسهم في الترويج السياحي للبلاد، لا سيما هذه المدينة الجديدة التي تحتضن البطولة خاصة لما تمتاز به من معالم طبيعية وطقس معتدل وبنية إنشائية حديثة تواكب أحدث الأماكن السياحية في الدول المتقدمة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، أن تمثيل الفراعنة بـ 15 لاعبًا من منتخب مصر، إلى جانب 650 لاعبًا من الأندية المختلفة، يؤكد النمو المستمر لهذه اللعبة في مصر وتوسيع قاعدة الممارسة لها في ربوع الوطن بما يتماشى مع خطة الاتحاد المصري الساعية إلى نشر التريثلون في جميع أنحاء الجمهورية.

واستكمل اللواء أحمد ناصر تصريحاته بالقول: "نتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في البطولة وتقديم مستوى عالٍ من التنظيم الذي يليق باسم مصر ويعكس حرصها الدائم على دعم الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة، موجها الشكر لجامعة الجلالة على رعايتها لهذه البطولة الكبرى والتي تحظى بمشاركة واسعة من الدول.

وفي الإطار ذاته، صرح الدكتور ياسر حسني عضو مجلس إدارة الاتحاد للترايثلون ورئيس اللجنة الطبية للبطولة الأفريقية والعربية للترايثلون والدواثلون والأكواثلون، أن هناك كشف منشطات سيتم إجراؤه لعدد كبير من العينات الخاصة بالمشاركين وذلك بناء على تعليمات الاتحادين الافريقي والدولي للترايثلون، حيث سيتم أخذ العينات بواسطة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" وإرسالها إلى سويسرا.