قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الري للحكم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة.. والمصل واللقاح: انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بمتحوراتها في هذا التوقيت
أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر
وزير التعليم: سأواصل جولاتي الميدانية بمدارس مختلف المحافظات لمتابعة انتظام الدراسة
الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة. 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القاهرة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:16 ص6:43 ص12:48 م4:15 م6:51 م8:9 م
الأسكندرية2025-09-2230 ربيع الأول 14475:20 ص6:48 ص12:53 م4:20 م6:57 م8:15 م
طنطا2025-09-2230 ربيع الأول 14475:17 ص6:44 ص12:49 م4:16 م6:53 م8:11 م
المنصورة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:43 ص12:47 م4:14 م6:51 م8:9 م
الزقازيق2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:42 ص12:47 م4:14 م6:51 م8:8 م
أسيــوط2025-09-2230 ربيع الأول 14475:19 ص6:44 ص12:48 م4:15 م6:52 م8:7 م
سوهاج2025-09-2230 ربيع الأول 14475:18 ص6:42 ص12:46 م4:12 م6:50 م8:4 م
بنى سويف2025-09-2230 ربيع الأول 14475:18 ص6:44 ص12:48 م4:15 م6:52 م8:9 م
المنيا2025-09-2230 ربيع الأول 14475:20 ص6:45 ص12:50 م4:17 م6:53 م8:9 م
قنا2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:38 ص12:42 م4:8 م6:46 م8:0 م
أســوان2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:37 ص12:41 م4:7 م6:45 م7:58 م
مطروح2025-09-2230 ربيع الأول 14475:31 ص6:59 ص1:4 م4:31 م7:8 م8:26 م
الغردقة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:9 ص6:33 ص12:37 م4:4 م6:41 م7:56 م
الخارجة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:24 ص6:48 ص12:52 م4:18 م6:55 م8:9 م
الإسماعيلية2025-09-2230 ربيع الأول 14475:12 ص6:39 ص12:44 م4:11 م6:48 م8:5 م
دمياط2025-09-2230 ربيع الأول 14475:13 ص6:41 ص12:45 م4:13 م6:49 م8:8 م
السلوم2025-09-2230 ربيع الأول 14475:39 ص7:8 ص1:12 م4:39 م7:16 م8:35 م
نويبع2025-09-2230 ربيع الأول 14475:4 ص6:30 ص12:34 م4:1 م6:38 م7:55 م
حلايب2025-09-2230 ربيع الأول 14475:1 ص6:22 ص12:26 م3:51 م6:30 م7:42 م
شرم الشيخ2025-09-2230 ربيع الأول 14475:6 ص6:31 ص12:35 م4:2 م6:39 م7:55 م
الفيوم2025-09-2230 ربيع الأول 14475:19 ص6:45 ص12:49 م4:16 م6:53 م8:10 م
6أكتـوبر2025-09-2230 ربيع الأول 14475:18 ص6:45 ص12:49 م4:16 م6:53 م8:10 م
كفر الشيخ2025-09-2230 ربيع الأول 14475:17 ص6:45 ص12:49 م4:16 م6:53 م8:11 م
الحامول2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:44 ص12:48 م4:15 م6:52 م8:10 م
بلطيم2025-09-2230 ربيع الأول 14475:16 ص6:44 ص12:48 م4:16 م6:52 م8:11 م
طابا2025-09-2230 ربيع الأول 14475:4 ص6:31 ص12:35 م4:2 م6:39 م7:56 م
راس سدر2025-09-2230 ربيع الأول 14475:11 ص6:38 ص12:42 م4:9 م6:46 م8:3 م
الطور2025-09-2230 ربيع الأول 14475:9 ص6:34 ص12:38 م4:5 م6:42 م7:58 م
دهب2025-09-2230 ربيع الأول 14475:5 ص6:30 ص12:35 م4:2 م6:39 م7:55 م
ابوزنيمة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:10 ص6:36 ص12:40 م4:7 م6:44 م8:1 م
راس غارب2025-09-2230 ربيع الأول 14475:10 ص6:35 ص12:39 م4:6 م6:43 م7:59 م
القصير2025-09-2230 ربيع الأول 14475:8 ص6:31 ص12:36 م4:2 م6:39 م7:54 م
برنيس2025-09-2230 ربيع الأول 14475:5 ص6:27 ص12:31 م3:56 م6:34 م7:47 م
سفاجة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:9 ص6:33 ص12:37 م4:4 م6:41 م7:56 م
مرسى علم2025-09-2230 ربيع الأول 14475:6 ص6:29 ص12:33 م3:59 م6:37 م7:51 م
شلاتين2025-09-2230 ربيع الأول 14475:5 ص6:26 ص12:30 م3:56 م6:34 م7:47 م
سيدى برانى2025-09-2230 ربيع الأول 14475:36 ص7:4 ص1:9 م4:36 م7:13 م8:32 م
الضبعة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:27 ص6:54 ص12:59 م4:26 م7:3 م8:21 م
العلمين2025-09-2230 ربيع الأول 14475:25 ص6:52 ص12:57 م4:24 م7:1 م8:19 م
واحة سيوة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:40 ص7:6 ص1:11 م4:38 م7:14 م8:31 م
موط (الداخلة )2025-09-2230 ربيع الأول 14475:30 ص6:53 ص12:57 م4:23 م7:1 م8:15 م
الفرافرة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:32 ص6:56 ص1:1 م4:27 م7:4 م8:20 م
البويطى2025-09-2230 ربيع الأول 14475:27 ص6:53 ص12:57 م4:24 م7:1 م8:17 م
باريس2025-09-2230 ربيع الأول 14475:24 ص6:47 ص12:51 م4:17 م6:54 م8:8 م
المحلة الكبرى2025-09-2230 ربيع الأول 14475:17 ص6:44 ص12:49 م4:16 م6:53 م8:11 م
الحمام2025-09-2230 ربيع الأول 14475:23 ص6:51 ص12:55 م4:22 م6:59 م8:17 م
نجع حمادى2025-09-2230 ربيع الأول 14475:16 ص6:40 ص12:44 م4:10 م6:47 م8:2 م
بورسعيد2025-09-2230 ربيع الأول 14475:11 ص6:39 ص12:43 م4:11 م6:47 م8:6 م
السويس2025-09-2230 ربيع الأول 14475:11 ص6:38 ص12:43 م4:10 م6:46 م8:4 م
العريش2025-09-2230 ربيع الأول 14475:5 ص6:33 ص12:37 م4:5 م6:41 م8:0 م
دمنهور2025-09-2230 ربيع الأول 14475:19 ص6:46 ص12:51 م4:18 م6:55 م8:13 م
ادفو2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:37 ص12:41 م4:7 م6:45 م7:59 م
اسنا2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:38 ص12:42 م4:9 م6:46 م8:0 م
الأقصر2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:38 ص12:42 م4:8 م6:46 م8:0 م
القاهرة الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:16 ص6:43 ص12:47 م4:14 م6:51 م8:8 م
توشكى2025-09-2230 ربيع الأول 14475:22 ص6:43 ص12:47 م4:12 م6:51 م8:3 م
الدلنجات2025-09-2230 ربيع الأول 14475:18 ص6:46 ص12:51 م4:18 م6:54 م8:12 م
كاترين2025-09-2230 ربيع الأول 14475:7 ص6:33 ص12:37 م4:4 م6:41 م7:57 م
السادات2025-09-2230 ربيع الأول 14475:19 ص6:46 ص12:51 م4:18 م6:55 م8:12 م
مدينة 15 مايو2025-09-2230 ربيع الأول 14475:16 ص6:43 ص12:47 م4:14 م6:51 م8:8 م
الصالحية الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:13 ص6:41 ص12:45 م4:12 م6:49 م8:7 م
العاشر من رمضان2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:41 ص12:46 م4:13 م6:50 م8:7 م
العاصمة الادارية الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:41 ص12:45 م4:12 م6:49 م8:6 م
العبور2025-09-2230 ربيع الأول 14475:15 ص6:42 ص12:46 م4:14 م6:50 م8:8 م
الفشن الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:20 ص6:46 ص12:50 م4:17 م6:54 م8:10 م
المنصورة الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:43 ص12:47 م4:14 م6:51 م8:10 م
النوبارية الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:21 ص6:48 ص12:52 م4:20 م6:56 م8:14 م
بدر2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:41 ص12:46 م4:13 م6:50 م8:7 م
بنى مزار الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:19 ص6:45 ص12:49 م4:16 م6:53 م8:9 م
بورسعيد الجديدة سلام2025-09-2230 ربيع الأول 14475:10 ص6:38 ص12:42 م4:9 م6:46 م8:4 م
بئر العبد الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:8 ص6:36 ص12:41 م4:8 م6:45 م8:3 م
توشكى الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:21 ص6:42 ص12:46 م4:12 م6:50 م8:2 م
حدائق العاصمة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:14 ص6:41 ص12:45 م4:12 م6:49 م8:6 م
رشيد الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:19 ص6:47 ص12:51 م4:18 م6:55 م8:14 م
رفح الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:3 ص6:32 ص12:36 م4:3 م6:40 م7:58 م
سفنكس الجديدة2025-09-2230 ربيع الأول 14475:18 ص6:45 ص12:50 م4:17 م6:54 م8:11 م
شرق العوينات2025-09-2230 ربيع الأول 14475:33 ص6:54 ص12:58 م4:23 م7:1 م8:14 م
غرب النوبارية2025-09-2230 ربيع الأول 14475:22 ص6:50 ص12:54 م4:21 م6:58 م8:16 م


 

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في اسوان مواقيت الصلاة في طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

فيضانات باكستان

إيران ترسل 60 طن مساعدات إنسانية إلى ضحايا الفيضانات في باكستان

اتحاد المرأة الفلسطينية يستعرض معاناة الفلسطينيات جراء العدوان الاسرائيلي

اتحاد المرأة الفلسطينية يستعرض معاناة الفلسطينيات جراء العدوان الاسرائيلي

سوريا تحدد موعد 5 أكتوبر القادم لإجراء الانتخابات البرلمانية

سوريا تحدد موعد 5 أكتوبر القادم لإجراء الانتخابات البرلمانية

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد