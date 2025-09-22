مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القاهرة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:16 ص
|6:43 ص
|12:48 م
|4:15 م
|6:51 م
|8:9 م
|الأسكندرية
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:20 ص
|6:48 ص
|12:53 م
|4:20 م
|6:57 م
|8:15 م
|طنطا
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:17 ص
|6:44 ص
|12:49 م
|4:16 م
|6:53 م
|8:11 م
|المنصورة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:43 ص
|12:47 م
|4:14 م
|6:51 م
|8:9 م
|الزقازيق
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:42 ص
|12:47 م
|4:14 م
|6:51 م
|8:8 م
|أسيــوط
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:19 ص
|6:44 ص
|12:48 م
|4:15 م
|6:52 م
|8:7 م
|سوهاج
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:18 ص
|6:42 ص
|12:46 م
|4:12 م
|6:50 م
|8:4 م
|بنى سويف
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:18 ص
|6:44 ص
|12:48 م
|4:15 م
|6:52 م
|8:9 م
|المنيا
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:20 ص
|6:45 ص
|12:50 م
|4:17 م
|6:53 م
|8:9 م
|قنا
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:38 ص
|12:42 م
|4:8 م
|6:46 م
|8:0 م
|أســوان
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:37 ص
|12:41 م
|4:7 م
|6:45 م
|7:58 م
|مطروح
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:31 ص
|6:59 ص
|1:4 م
|4:31 م
|7:8 م
|8:26 م
|الغردقة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:9 ص
|6:33 ص
|12:37 م
|4:4 م
|6:41 م
|7:56 م
|الخارجة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:24 ص
|6:48 ص
|12:52 م
|4:18 م
|6:55 م
|8:9 م
|الإسماعيلية
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:12 ص
|6:39 ص
|12:44 م
|4:11 م
|6:48 م
|8:5 م
|دمياط
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:45 م
|4:13 م
|6:49 م
|8:8 م
|السلوم
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:39 ص
|7:8 ص
|1:12 م
|4:39 م
|7:16 م
|8:35 م
|نويبع
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:4 ص
|6:30 ص
|12:34 م
|4:1 م
|6:38 م
|7:55 م
|حلايب
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:1 ص
|6:22 ص
|12:26 م
|3:51 م
|6:30 م
|7:42 م
|شرم الشيخ
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:6 ص
|6:31 ص
|12:35 م
|4:2 م
|6:39 م
|7:55 م
|الفيوم
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:19 ص
|6:45 ص
|12:49 م
|4:16 م
|6:53 م
|8:10 م
|6أكتـوبر
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:18 ص
|6:45 ص
|12:49 م
|4:16 م
|6:53 م
|8:10 م
|كفر الشيخ
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:17 ص
|6:45 ص
|12:49 م
|4:16 م
|6:53 م
|8:11 م
|الحامول
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:44 ص
|12:48 م
|4:15 م
|6:52 م
|8:10 م
|بلطيم
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:48 م
|4:16 م
|6:52 م
|8:11 م
|طابا
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:4 ص
|6:31 ص
|12:35 م
|4:2 م
|6:39 م
|7:56 م
|راس سدر
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:11 ص
|6:38 ص
|12:42 م
|4:9 م
|6:46 م
|8:3 م
|الطور
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:9 ص
|6:34 ص
|12:38 م
|4:5 م
|6:42 م
|7:58 م
|دهب
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:5 ص
|6:30 ص
|12:35 م
|4:2 م
|6:39 م
|7:55 م
|ابوزنيمة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:10 ص
|6:36 ص
|12:40 م
|4:7 م
|6:44 م
|8:1 م
|راس غارب
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:10 ص
|6:35 ص
|12:39 م
|4:6 م
|6:43 م
|7:59 م
|القصير
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:8 ص
|6:31 ص
|12:36 م
|4:2 م
|6:39 م
|7:54 م
|برنيس
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:5 ص
|6:27 ص
|12:31 م
|3:56 م
|6:34 م
|7:47 م
|سفاجة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:9 ص
|6:33 ص
|12:37 م
|4:4 م
|6:41 م
|7:56 م
|مرسى علم
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:6 ص
|6:29 ص
|12:33 م
|3:59 م
|6:37 م
|7:51 م
|شلاتين
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:5 ص
|6:26 ص
|12:30 م
|3:56 م
|6:34 م
|7:47 م
|سيدى برانى
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:36 ص
|7:4 ص
|1:9 م
|4:36 م
|7:13 م
|8:32 م
|الضبعة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:27 ص
|6:54 ص
|12:59 م
|4:26 م
|7:3 م
|8:21 م
|العلمين
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:25 ص
|6:52 ص
|12:57 م
|4:24 م
|7:1 م
|8:19 م
|واحة سيوة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:40 ص
|7:6 ص
|1:11 م
|4:38 م
|7:14 م
|8:31 م
|موط (الداخلة )
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:30 ص
|6:53 ص
|12:57 م
|4:23 م
|7:1 م
|8:15 م
|الفرافرة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:32 ص
|6:56 ص
|1:1 م
|4:27 م
|7:4 م
|8:20 م
|البويطى
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:27 ص
|6:53 ص
|12:57 م
|4:24 م
|7:1 م
|8:17 م
|باريس
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:24 ص
|6:47 ص
|12:51 م
|4:17 م
|6:54 م
|8:8 م
|المحلة الكبرى
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:17 ص
|6:44 ص
|12:49 م
|4:16 م
|6:53 م
|8:11 م
|الحمام
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:23 ص
|6:51 ص
|12:55 م
|4:22 م
|6:59 م
|8:17 م
|نجع حمادى
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:16 ص
|6:40 ص
|12:44 م
|4:10 م
|6:47 م
|8:2 م
|بورسعيد
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:11 ص
|6:39 ص
|12:43 م
|4:11 م
|6:47 م
|8:6 م
|السويس
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:11 ص
|6:38 ص
|12:43 م
|4:10 م
|6:46 م
|8:4 م
|العريش
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:5 ص
|6:33 ص
|12:37 م
|4:5 م
|6:41 م
|8:0 م
|دمنهور
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:19 ص
|6:46 ص
|12:51 م
|4:18 م
|6:55 م
|8:13 م
|ادفو
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:37 ص
|12:41 م
|4:7 م
|6:45 م
|7:59 م
|اسنا
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:38 ص
|12:42 م
|4:9 م
|6:46 م
|8:0 م
|الأقصر
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:38 ص
|12:42 م
|4:8 م
|6:46 م
|8:0 م
|القاهرة الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:16 ص
|6:43 ص
|12:47 م
|4:14 م
|6:51 م
|8:8 م
|توشكى
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:22 ص
|6:43 ص
|12:47 م
|4:12 م
|6:51 م
|8:3 م
|الدلنجات
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:18 ص
|6:46 ص
|12:51 م
|4:18 م
|6:54 م
|8:12 م
|كاترين
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:7 ص
|6:33 ص
|12:37 م
|4:4 م
|6:41 م
|7:57 م
|السادات
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:19 ص
|6:46 ص
|12:51 م
|4:18 م
|6:55 م
|8:12 م
|مدينة 15 مايو
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:16 ص
|6:43 ص
|12:47 م
|4:14 م
|6:51 م
|8:8 م
|الصالحية الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:45 م
|4:12 م
|6:49 م
|8:7 م
|العاشر من رمضان
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:46 م
|4:13 م
|6:50 م
|8:7 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:45 م
|4:12 م
|6:49 م
|8:6 م
|العبور
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:15 ص
|6:42 ص
|12:46 م
|4:14 م
|6:50 م
|8:8 م
|الفشن الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:20 ص
|6:46 ص
|12:50 م
|4:17 م
|6:54 م
|8:10 م
|المنصورة الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:43 ص
|12:47 م
|4:14 م
|6:51 م
|8:10 م
|النوبارية الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:21 ص
|6:48 ص
|12:52 م
|4:20 م
|6:56 م
|8:14 م
|بدر
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:46 م
|4:13 م
|6:50 م
|8:7 م
|بنى مزار الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:19 ص
|6:45 ص
|12:49 م
|4:16 م
|6:53 م
|8:9 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:10 ص
|6:38 ص
|12:42 م
|4:9 م
|6:46 م
|8:4 م
|بئر العبد الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:8 ص
|6:36 ص
|12:41 م
|4:8 م
|6:45 م
|8:3 م
|توشكى الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:21 ص
|6:42 ص
|12:46 م
|4:12 م
|6:50 م
|8:2 م
|حدائق العاصمة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:45 م
|4:12 م
|6:49 م
|8:6 م
|رشيد الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:19 ص
|6:47 ص
|12:51 م
|4:18 م
|6:55 م
|8:14 م
|رفح الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:3 ص
|6:32 ص
|12:36 م
|4:3 م
|6:40 م
|7:58 م
|سفنكس الجديدة
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:18 ص
|6:45 ص
|12:50 م
|4:17 م
|6:54 م
|8:11 م
|شرق العوينات
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:33 ص
|6:54 ص
|12:58 م
|4:23 م
|7:1 م
|8:14 م
|غرب النوبارية
|2025-09-22
|30 ربيع الأول 1447
|5:22 ص
|6:50 ص
|12:54 م
|4:21 م
|6:58 م
|8:16 م