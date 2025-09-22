قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
٨٤ مصنعا وشركه ضمن الدفعة الأولى والثانية من مبادرة تقدر

ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، انضمام ٨٤ شركة ومصنع من مختلف القطاعات الاستثمارية ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مبادرة “تقدر”، التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح فتوح أن الشركات والمصانع المشاركة تمثل قطاعات استثمارية متنوعة تشمل: الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، النسيج والملابس، التعبئة والتغليف، الصناعات الدوائية،والصناعات الزراعيه والأنشطة الخدمية والتكنولوجية، إلى جانب شركات ناشئة مبتكرة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري ولجنة ريادة الأعمال بالجمعية كانا قد وقعا بروتوكول تعاون يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل ميسر بفائدة ٥٪؜ متناقصة، تُسدد عبر أقساط ثابتة، بما يسهل على أصحاب المشروعات خطط التوسع والإنتاج دون أعباء مالية معقدة.

وأكد فتوح أن المبادرة تستهدف تعزيز فرص النمو والتوسع للشركات في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات والأقاليم والصعيد ، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً.

وأضاف أن الدعم المقدم من البنك الأهلي المصري يشمل إلى جانب التمويل، خدمات استشارية وتدريبية وفتح قنوات للتواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مما يخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ويعزز من استدامة هذه الشركات.

وأوضح فتوح أن مبادرة “تقدر” تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في التوسع بالمبادرة لتشمل المزيد من المحافظات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.

