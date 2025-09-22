مصلحة الضرائب تكرم 73 أماً مثالية لعام 2025 تقديرًا لعطائهن ورسالة الإنسانية

خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

تحية وزير المالية و تقديره للأمهات المثاليات بمصلحة الضرائب المصرية

الأم المصرية رمز العطاء وقوة التحدي .. نجاح المؤسسات يقاس بإنسانيتها قبل أرقامها







قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بمشاعر الفخر والاعتزاز، أنقل إليكن تحيات وزير المالية الخالصة لكل أم مصرية مثالية استطاعت أن تجمع بين رسالتها السامية في تربية الأبناء وبين نجاحها في عملها، مؤكدة أن هذا الجمع بين العطاء الأسري والتميز المهني يُجسِّد أسمى صور التحدي والإصرار. إن أمهاتنا المثاليات هنّ رمز القوة والوفاء، وهنّ مصدر فخر لوطن بأكمله، فبهن تُبنى الأجيال، وبهذا العطاء تتجدد طاقة مصر نحو المستقبل ، مبروك لكل أم نجحت، وألهمت، وأثبتت أن الأمومة والعمل رسالة واحدة عنوانها التضحية والحب.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في كلمتها خلال احتفالية المصلحة لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، أن هذا الاحتفال السنوي يجسد رسالة محبة ووفاء لكل أم مصرية، مشيرة إلى أن الأمهات المكرمات يمثلن نماذج مشرّفة وقدوة في التضحية والكفاح من أجل أسرهن وأبنائهن. وأوضحت أن هذا التكريم هو تعبير عن الامتنان والاعتراف بدورهن الذي لا يُقدَّر بثمن.

وأضافت، إن تكريم الأم المثالية هو تكريم لقصة عطاء وصبر وتضحية تُجسّد أسمى معاني الإنسانية، قائلة الأم هي الركيزة الأساسية للأسرة، وهي التي تصنع أجيالًا قادرة على بناء الوطن، مشيرة إننا في مصلحة الضرائب المصرية نؤمن أن نجاح المؤسسة لا يقاس فقط بالأرقام والإنجازات، بل يقاس أيضًا بمدى التقدير والاحترام للإنسان وقيمته، لافتة إلى أن هذه المناسبة العزيزة تذكّرنا جميعًا بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن استقرارها وتماسكها يعزز استقرار الوطن وتقدمه.

وقالت، نرى في كل أم مصرية نموذجًا يُلهم أبناءه بالعزيمة وحب الوطن، وهي القيم التي نحرص على غرسها في مؤسستنا بين جميع العاملين، مشيرة إلى أن تكريم الأمهات المثاليات من مختلف المأموريات على مستوى الجمهورية يبرز دور الأم كشريك أصيل في بناء الدولة، فهي التي تغرس القيم والمبادئ في أبنائها، لتسهم في تحقيق النهضة والتنمية.

واختتمت ،كلمتها قائلة لكل أم مصرية، أنتن منارات مضيئة في طريق الوطن، وبكن يكتمل معنى الحياة. شكراً لكل أم، وشكراً لكل قصة كفاح صنعت المستقبل. ومصلحة الضرائب ستظل دائمًا، برؤيتها الإنسانية إلى جانب دورها المهني، حريصة على تكريم كل عطاء حقيقي يسهم في رفعة مصر، كما أوجه تحية تقدير خاصة إلى جميع الزميلات العاملات بالمصلحة، فجهودكن المخلصة وعطاؤكن اليومي مثال نفتخر به أمام الجميع.

كما وجَّهت رشا عبد العال ،الشكر إلى الإدارة المركزية للعلاقات العامة وخدمة العملاء لما بذلوه من جهد كبير وتنظيم متميز للحفل، بما يليق بمكانة الأمهات المثاليات وبالمصلحة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الاحتفالية تكريم 73 أماً مثالية على مستوى جميع المأموريات، من بينهن 34 أماً من ضرائب القيمة المضافة و39 أماً من ضرائب الدخل، وقد توزّع المكرمات كالتالي: قيمة مضافة 17 أماً من مناطق القاهرة و17 أماً من باقي المحافظات، ومن ضرائب الدخل 14 أماً من مناطق القاهرة و25 أماً من باقي المحافظات.

وتم تسليمهن شهادات تقدير احتفاءً بعطائهن وجهودهن الاستثنائية في خدمة أسرهن والمجتمع