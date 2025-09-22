قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

ميشيل جمل
ميشيل جمل
محمد صبيح

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن العلاقات المصرية الأفريقية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات. جاء ذلك في إطار حرص مصر على العودة لدورها الريادي في قارة أفريقيا وتعزيز التعاون الثنائي بينها وبين جميع دول القارة.

جاءت تصريحات الجمل على هامش منتدى الأعمال المصري الرواندي بمشاركة وزراء التجارة في البلدين، حيث أكد على أهمية البعد الاقتصادي في تعزيز التعاون المصري الأفريقي، نظرًا لأن إفريقيا تُعد سوقًا جُغْرَافِيًّا شاسعًا لصادراتنا المحلية، وتُنفذ فيها المنتجات المصرية بسهولة مقارنةً بالأسواق العالمية الأخرى.

كما أكد حرص القاهرة على دفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة في مجالات البنية التحتية، والممرات اللوجستية، والطاقة، والصحة. وأشار إلى أن المنتدى المصري الرواندي كشف عن تحقيق التجارة الثنائية بين مصر ورواندا قفزة، حيث وصلت إلى 216 مليون دولار في عام 2024، مقارنةً بـ68 مليون دولار فقط في عام 2023.

وانطلق منتدي الأعمال المصري الرواندي ،و الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ،بمقره في القاهرة الجديدة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين .

حضر فعاليات المنتدى كلًا من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، وجيمس كاريبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، جان جاي أفريكا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، إضافة إلى رجال الأعمال والاقتصاد من البلدين.
 

