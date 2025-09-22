رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية علوم الرياضة

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اليوم الاثنين ،جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكلية علوم الرياضة رافقه الدكتور أسامة صلاح عميد كلية علوم الرياضة ووكلاء الكلية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، والتدريبية ، والمدرجات ، ورحب بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد ، متمنيًا لهم النجاح والتفوق ، وحثهم علي المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وتقديم حوافز ومنح للطلاب المشاركين باسم جامعة بنها والحاصلين على مراكز رياضية على كافة المستويات .

وخلال الجولة تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى العيادات الطبية واطلع على اجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين بالكلية.

وأكد الجيزاوي خلال جولته حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

من ناحية أخرى عقد رئيس الجامعة لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية اكد خلاله حرص الجامعة على استكمال الهيكل الإداري، والأكاديمي داخل الكلية ، موجها على ضرورة نشر ثقافة الرياضة وتسويقها وفتح أكاديميات داخل الكلية لتعزير مواردها وتحقيق الاستدامة داخل قاعات التدريب من خلال الاستخدام المسئول لقاعات التدريب بالكلية.

كما وجه" الجيزاوي " بضرورة تعزير دور المرشد الأكاديمي داخل الكلية ، بالإضافة الى مساعدة الطلاب على التعامل مع منصة الكتاب الإلكتروني لتمكينهم من التحصيل الدراسي بطريقة مختلفة.